Говядина: польза и вред для организма. Как хранить говядину и сколько можно есть?

Польза и вред говядины для организма.

Люди едят говядину уже тысячи лет. Первые доказательства одомашнивания скота встречаются на Ближнем Востоке почти 10 тысяч лет назад, хотя вероятно, что это произошло еще раньше.

Ярко-красный оттенок говяжьего мяса обеспечивает ему белок миоглобин. Он связывает кислород и железо, а также содержится в мышечной ткани почти всех млекопитающих, где накапливает кислород для использования мускулами. Различные виды и куски мяса содержат разный уровень миоглобина.

Говядина. Фото Pexels

Пищевая ценность говядины

Эта характеристика изменяется в зависимости от того, как приготовлено мясо и какая именная часть животного была взята для готовки. Но в среднем 100 граммов говядины содержат:

— Белок: 20-22 грамма;

— Жиры: от 3 до 20 граммов;

— Углеводы: 0 граммов;

— Калорийность: 110-265 ккал (самое низкое значение может быть при использование вырезки говядины).

Также в 100 граммах говяжьего мяса содержится дневная доза витамина В12 и примерно пятая часть этой нормы остальных витаминов группы В.

Различные части мяса на прилавке. Фото Агроинвестор

Польза говядины

Говядина — отличный источник белка и других питательных веществ. Этот вид мяса может быть полезной частью диеты большинства людей, но ее следует употреблять в умеренных количествах.

Способствует здоровью крови

Говядина — отличный источник железа. Этот элемент помогает организму вырабатывать гемоглобин. Благодаря нему кровь человека переносит кислород из легких во все остальные части тела и органы.

Если в питании недостаточно железа, то у человека возрастает риск развития железодефицитной анемии, то есть когда организму не хватает кислорода для правильного функционирования. При таком виде анемии человек постоянно чувствует себя усталым, вялым и слабым.

Источник L-карнитина

L-карнитин — аминокислота, которая естественным образом содержится в мясных продуктах. Ее содержание в говядине во много раз больше, чем в других мясных и молочных продуктах. L-карнитин играет важную роль в метаболизме жиров, а также выполняет работу по их транспортировке в клетки человека.

Исследования показывают, что эта аминокислота положительно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и связана со снижением смертности у пациентов с сердечной недостаточностью.

А другие научные работы говорят, что нормированное употребление L-карнитина у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа улучшает уровень глюкозы натощак и общее содержание холестерина в организме.

Поддерживает иммунитет и ткани тела

Этот вид мяса — отличный источник цинка, который нужен организму для заживления поврежденных тканей и поддержания здоровья иммунной системы. Детям и подросткам особенно необходимо здоровое количество цинка, чтобы они могли расти и развиваться.

Богата белком для поддержки здоровья мышц

Белок нужен организму, чтобы восстанавливать мышечную ткань, которая естественным образом изменяется с возрастом и от ежедневных нагрузок. Белок также способствует росту мускулов и особенно важен тем, кто часто проводит силовые тренировки. Потеря мышечной массы особенно опасна для людей старше 55 лет. В этом возрасте ее недостаток будет влиять на общую слабость и трудности с сохранением равновесия.

Вред говядины

Несмотря на свои полезные качества красного мяса, в случае его ненормированного потребления, а также при большом количестве в рационе обработанного мяса (полуфабрикаты, фастфуд и др.) у человека заметно увеличиваются различные риски для здоровья. Многие исследования показывают четкую связь между высоким потреблением красного и переработанного красного мяса с такими факторами, как:

— высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний;

— увеличения риска развития онкологических заболеваний;

— преждевременная смерть.

Насыщенные жиры

Некоторые виды мяса содержат много жиров, особенно насыщенных. Употребление большого количества насыщенных жиров может повысить уровень холестерина в крови, а высокий уровень холестерина повышает риск ишемической болезни сердца.

Способствует развитию рака

Международное агентство по изучению рака во Франции классифицировало переработанное красное мясо как канцерогены 1-го уровня и приравнивает его обильное употребление к такому же влиянию, как у сигарет и алкоголя.

Обычное красное мясо организация отнесло к категории 2а — вероятный канцероген. В этом отчете анализировались показатели заболеваемости раком толстой кишки, и было обнаружено, что употребление в пищу даже небольших порций в день этого продукта может увеличивать абсолютный риск развития онкологии этого органа на 1%.

Влияние на окружающую среду

Разведение крупного рогатого скота оказывает значительное влияние на окружающую среду. Более 30% выращиваемого в мире зерна скармливается скоту. Сам крупный рогатый скот производит значительное количество парниковых газов. Кливлендская клиника считает, что уменьшение в рационе каждого человека говядины поможет сохранить здоровье нашей планеты для будущих поколений.

Сколько красного мяса можно съедать?

Департамент здравоохранения и социального обеспечения рекомендует сократить до 70 граммов в день порцию говяжьего мяса. Чтобы говядина содержала меньше холестерина и насыщенных жиров, но при этом имело больше питательных веществ, выбирайте постные нарезки. Ищите куски с надписью «очень постное» или «постное» и всегда берите куски с наименее заметным жиром.

Американский институт онкологических заболеваний рекомендует ограничить потребление говяжего или любого другого красного мяса тремя порциями в неделю. Или съедать в течение 7 дней не более 350-500 граммов в зависимости от веса, возраста и степени физической нагрузки.

Перед приготовлением говядины срежьте как можно больше видимого жира. В процессе приготовления большая часть оставшегося жира растает. Выберите такой способ приготовления, при котором говядина стоит на решетке, а жир может стекать с мяса (например, гриль).

Как хранить мясо говядины?

Правильно хранить и готовить мясо очень важно для здоровья человека, это помогает предотвратить распространение бактерий и избежать пищевого отравления. Вот несколько советов, которые необходимо соблюдать:

— храните сырое мясо в чистых закрытых контейнерах на отдельной полке холодильника, чтобы оно не касалось других продуктов;

— соблюдайте все инструкции по хранению на этикетке и не ешьте мясо по истечении срока годности;

— если готовите мясо, которое не собираетесь есть сразу, охладите его как можно быстрее, а затем положите в холодильник или морозильную камеру. Храните приготовленное мясо отдельно от сырого и разогревайте приготовленное мясо только один раз;

— замораживать сырое мясо говядины можно безопасно только при условии, что заморозка происходит до истечения срока годности продукта;

— всегда тщательно очищайте тарелки, посуду, поверхности и руки сразу после прикосновения к сырому или замороженному мясу, используя теплый мыльный раствор или дезинфицирующие чистящие средства.

Как использовать мясо после заморозки?

Если вы хотите использовать мясо после разморозки, просмотрите инструкцию по замораживанию на упаковке. Можно также разморозить мясо в микроволновке, используя режим «Разморозка», если собираетесь сразу готовить из продукта какое-либо блюдо.

Размораживайте мясо в холодильнике, если хотите приготовить что-то позже. В таком случае мясо можно хранить до двух дней при температуре не выше +4°C.

При оттаивании мяса из него может выйти жидкость. Эта жидкость будет распространять бактерии на любую пищу, тарелки или поверхности, которых она касается. Тщательно вымойте все поверхности, которых касалась мясная продукция.