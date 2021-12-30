10 рецептов бутербродов с икрой
Какой новогодний стол без бутербродов с красной икрой? Однако помимо традиционной закуски на багете есть еще несколько видов. Это лакомство вы можете делать не только с хлебом, но и с крекерами, чипсами, тарталетками. Вместо масла можно использовать творожный или сливочный сыр, маскарпоне, а также добавить различные продукты от лимона до маслин. Расскажем, как удивить всех за новогодним столом этой закуской.
- Классический бутерброд с красной икрой
- Диетический бутерброд (с огурцом)
- Бутерброды с красной икрой и твердым сыром
- Бутерброды с красной икрой и маслинами
- Яйца с красной икрой
- Бутерброды с красной икрой и авокадо
- Канапе с красной икрой и рыбой
- Тарталетки с красной икрой и творожным сыром
- Тарталетки с креветками и красной икрой
- Роллы с икрой из блинов
Классический бутерброд с красной икрой
Ингредиенты:
— Батон — 1 шт.
— Сливочное масло — 1 уп.
— Укроп — 1 пуч.
— Лимон — 1 шт.
— Красная икра — 1 бан.
Рецепт:
Батон нарежьте ломтиками (у хлеба лучше срезать корочку). Намажьте сверху сливочным маслом, а следом выложите икру. Лимон нарежьте на дольки, а у укропа оторвите стебли. Украсьте ими вашу закуску. Традиционный рецепт придется по вкусу каждому!
Диетический бутерброд (с огурцом)
Ингредиенты:
— Сливочный сыр — 20-50 г
— Огурец — 1-2 шт.
— Красная икра — 1 бан.
— Зелень — 1 пуч.
Рецепт:
Нарежьте огурцы толстыми ломтиками. Ложкой выложите на огурец сливочный сыр (можно и творожный), а сверху — икру. Украсьте закуску зеленью: укропом или зеленым луком. С такими бутербродами вы не наберете лишних килограммов.
Бутерброды с красной икрой и твердым сыром
Ингредиенты:
— Твердый сыр — 100 г
— Хлеб/батон — 1 шт.
— Сливочное масло — 1 уп.
— Красная икра — 1 бан.
— Зелень
Рецепт:
Нарежьте хлеб или батон ломтиками. На них сверху выложите нарезанный сыр. При этом из сыра можно вырезать разные формы, например елочку, кругляшки. На сыр разложите немного икры, посыпьте зеленью.
Бутерброды с красной икрой и маслинами
Ингредиенты:
— Хлеб/батон — 1 шт.
— Сливочное масло — 1 уп.
— Укроп — 1 пуч.
— Лимон — 1 шт.
— Красная икра — 1 бан.
Рецепт:
Ломтики белого или черного хлеба смажьте сливочным маслом, а сверху разложите икру. Вам понадобятся зубочистки или шпажки. Прикрепите с их помощью к хлебу маслины и ломтики лимона, закрепив их красиво. В конце украсьте укропом или петрушкой.
Яйца с красной икрой
Ингредиенты:
— Яйца — 4-5 шт.
— Красная икра — 1 бан.
— Зелень
Рецепт:
Отварите яйца, а затем остудите. Почистите их и разрежьте пополам, вынув желтки. Вместо желтка выложите порезанную зелень, а затем икру. Все готово! Предлагаем вам сразу и такой вариант. К классическому рецепту бутербродов добавьте отварные перепелиные яйца. Их нужно разрезать и красиво уложить на хлеб. Это будет наиболее сытная закуска.
Бутерброды с красной икрой и авокадо
Ингредиенты:
— Хлеб — 1 шт.
— Красная икра — 1 бан.
— Творожный сыр — 1 уп.
— Авокадо — 1 шт.
— Укроп
Рецепт:
Нарезанный хлеб смажьте творожным сыром. Затем выложите икру на одну половину бутерброда, а на другую — ломтики авокадо. Обязательно украсьте зеленью. И все готово!
Канапе с красной икрой и рыбой
Ингредиенты:
— Хлеб — 1 шт.
— Красная икра — 1 бан.
— Сливочный сыр — 1 уп.
— Семга слабосоленая или малосоленая — 100 г
— Огурец — 1 шт.
— Укроп
Рецепт:
У хлеба обрежьте корочку, нарежьте его небольшими квадратиками или кругляшками, как вам больше нравится. Смажьте их сливочным сыром, положите кусочек красной рыбы, а следом огурец (можно нарезать интересной формой). Закрепите продукты зубочисткой или шпажкой. Затем украсьте небольшим количеством икры и зелени.
Тарталетки с красной икрой и творожным сыром
Ингредиенты:
— Готовые тарталетки из песочного теста — 1 уп.
— Творожный сыр — 1 бан.
— Красная икра — 1 бан.
— Помидоры черри — зависит от количества бутербродов
— Зелень
Рецепт:
Творожный сыр разомните вилкой до кремообразной текстуры. Добавьте мелко измельченную зелень и хорошо перемешайте. Полученную массу разложите по тарталеткам, а сверху — небольшое количество икры. Украсить можно зеленью и помидорами черри.
Тарталетки с креветками и красной икрой
Ингредиенты:
— Готовые песочные тарталетки — 1 уп.
— Творожный сыр — 1 бан.
— Красная икра — 1 бан.
— Креветки — 1 уп.
— Зелень
Рецепт:
Отварите креветки, а затем остудите. Очистите их и удалите голову. Тарталетки намажьте творожным сыром. Разложите креветки в виде сердца, а в середину положите немного красной икры. Украсьте закуски зеленью и подавайте на стол!
Роллы с икрой из блинов
Ингредиенты:
— Яичные блины (приготовьте по вашему любимому рецепту)
— Плавленый сыр — 1 уп.
— Красная икра — 1 бан.
— Майонез
— Зелень
Рецепт:
Заранее испеките блины по вашему традиционному рецепту, а затем охладите их в холодильнике.
Для начинки натрите на терке плавленый сыр и смешайте его с майонезом. Эту массу нанесите на блин и сверните его в рулет. Оберните блин пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько минут. Уже охлажденный блин нарежьте на крупные кусочки и красиво разложите на тарелку. Сверху добавьте икру. Сытно и вкусно!
Приятного вам аппетита и счастливого Нового года!
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