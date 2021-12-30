10 рецептов бутербродов с икрой

От классического до диетического рецепта.

Какой новогодний стол без бутербродов с красной икрой? Однако помимо традиционной закуски на багете есть еще несколько видов. Это лакомство вы можете делать не только с хлебом, но и с крекерами, чипсами, тарталетками. Вместо масла можно использовать творожный или сливочный сыр, маскарпоне, а также добавить различные продукты от лимона до маслин. Расскажем, как удивить всех за новогодним столом этой закуской.

Классический бутерброд с красной икрой

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Батон — 1 шт.

— Сливочное масло — 1 уп.

— Укроп — 1 пуч.

— Лимон — 1 шт.

— Красная икра — 1 бан.

Рецепт:

Батон нарежьте ломтиками (у хлеба лучше срезать корочку). Намажьте сверху сливочным маслом, а следом выложите икру. Лимон нарежьте на дольки, а у укропа оторвите стебли. Украсьте ими вашу закуску. Традиционный рецепт придется по вкусу каждому!

Диетический бутерброд (с огурцом)

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Сливочный сыр — 20-50 г

— Огурец — 1-2 шт.

— Красная икра — 1 бан.

— Зелень — 1 пуч.

Рецепт:

Нарежьте огурцы толстыми ломтиками. Ложкой выложите на огурец сливочный сыр (можно и творожный), а сверху — икру. Украсьте закуску зеленью: укропом или зеленым луком. С такими бутербродами вы не наберете лишних килограммов.

Бутерброды с красной икрой и твердым сыром

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Твердый сыр — 100 г

— Хлеб/батон — 1 шт.

— Сливочное масло — 1 уп.

— Красная икра — 1 бан.

— Зелень

Рецепт:

Нарежьте хлеб или батон ломтиками. На них сверху выложите нарезанный сыр. При этом из сыра можно вырезать разные формы, например елочку, кругляшки. На сыр разложите немного икры, посыпьте зеленью.

Бутерброды с красной икрой и маслинами

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Хлеб/батон — 1 шт.

— Сливочное масло — 1 уп.

— Укроп — 1 пуч.

— Лимон — 1 шт.

— Красная икра — 1 бан.

Рецепт:

Ломтики белого или черного хлеба смажьте сливочным маслом, а сверху разложите икру. Вам понадобятся зубочистки или шпажки. Прикрепите с их помощью к хлебу маслины и ломтики лимона, закрепив их красиво. В конце украсьте укропом или петрушкой.

Яйца с красной икрой

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Яйца — 4-5 шт.

— Красная икра — 1 бан.

— Зелень

Рецепт:

Отварите яйца, а затем остудите. Почистите их и разрежьте пополам, вынув желтки. Вместо желтка выложите порезанную зелень, а затем икру. Все готово! Предлагаем вам сразу и такой вариант. К классическому рецепту бутербродов добавьте отварные перепелиные яйца. Их нужно разрезать и красиво уложить на хлеб. Это будет наиболее сытная закуска.

Бутерброды с красной икрой и авокадо

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Хлеб — 1 шт.

— Красная икра — 1 бан.

— Творожный сыр — 1 уп.

— Авокадо — 1 шт.

— Укроп

Рецепт:

Нарезанный хлеб смажьте творожным сыром. Затем выложите икру на одну половину бутерброда, а на другую — ломтики авокадо. Обязательно украсьте зеленью. И все готово!

Канапе с красной икрой и рыбой

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Хлеб — 1 шт.

— Красная икра — 1 бан.

— Сливочный сыр — 1 уп.

— Семга слабосоленая или малосоленая — 100 г

— Огурец — 1 шт.

— Укроп

Рецепт:

У хлеба обрежьте корочку, нарежьте его небольшими квадратиками или кругляшками, как вам больше нравится. Смажьте их сливочным сыром, положите кусочек красной рыбы, а следом огурец (можно нарезать интересной формой). Закрепите продукты зубочисткой или шпажкой. Затем украсьте небольшим количеством икры и зелени.

Тарталетки с красной икрой и творожным сыром

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Готовые тарталетки из песочного теста — 1 уп.

— Творожный сыр — 1 бан.

— Красная икра — 1 бан.

— Помидоры черри — зависит от количества бутербродов

— Зелень

Рецепт:

Творожный сыр разомните вилкой до кремообразной текстуры. Добавьте мелко измельченную зелень и хорошо перемешайте. Полученную массу разложите по тарталеткам, а сверху — небольшое количество икры. Украсить можно зеленью и помидорами черри.

Тарталетки с креветками и красной икрой

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Готовые песочные тарталетки — 1 уп.

— Творожный сыр — 1 бан.

— Красная икра — 1 бан.

— Креветки — 1 уп.

— Зелень

Рецепт:

Отварите креветки, а затем остудите. Очистите их и удалите голову. Тарталетки намажьте творожным сыром. Разложите креветки в виде сердца, а в середину положите немного красной икры. Украсьте закуски зеленью и подавайте на стол!

Роллы с икрой из блинов

Виды бутербродов с красной икрой.

Ингредиенты:

— Яичные блины (приготовьте по вашему любимому рецепту)

— Плавленый сыр — 1 уп.

— Красная икра — 1 бан.

— Майонез

— Зелень

Рецепт:

Заранее испеките блины по вашему традиционному рецепту, а затем охладите их в холодильнике.

Для начинки натрите на терке плавленый сыр и смешайте его с майонезом. Эту массу нанесите на блин и сверните его в рулет. Оберните блин пищевой пленкой и отправьте в холодильник на несколько минут. Уже охлажденный блин нарежьте на крупные кусочки и красиво разложите на тарелку. Сверху добавьте икру. Сытно и вкусно!

Приятного вам аппетита и счастливого Нового года!