Блины: вся правда о любимом продукте

Рецептов данного деликатеса настолько много, что варианты приготовления трудно сосчитать. Блины могут быть как простые, так и с начинкой — от мяса до варенья. Разберемся, какие блины полезны, а какие нет.

Блины

Блины популярны с Древней Руси, их пекли еще в 1005 году. Существует легенда, как придумали данное блюдо: у одной хозяйки просто подгорел овсяный кисель, который образовал подобие блина. Археологи нашли сведения, что первые блины еще пекли на горячих камнях. Но особую популярность приобрели у славян в языческие времена, они выпекали их как символ солнца. Считалось, что весна наступит быстрее, если съесть большое количество блинов. Аналоги блинов есть в разных странах: например, во Франции — крепы, в Голландии — паннекокены, в Америке — панкейки, в Индии — доса. Сегодня их изготавливают из пшеничной, овсяной, гречневой муки.

Химический состав

Многие рецепты разнятся, но традиционно это мука, молоко и яйца. Дополнительные ингредиенты и начинка влияют на калорийность продукта. Энергетическая ценность в 100 г блинов без начинки — около 170 ккал, 5,1 г белков, 3,1 г жиров и 32,6 г углеводов.

Традиционные блины имеют достаточное количество витаминов и минералов:

— витамины группы В. Полезны для эндокринной, иммунной и нервной систем, метаболизма;

— витамин Е. Является антиоксидантом, который воздействует на репродуктивное здоровье и состояние кожи;

— РР. Способствует снижению холестерина, помогает в работе желудочно-кишечного тракта;

— калий. Помогает укрепить сердечную мышцу;

— натрий. Помогает в работе почек;

— магний. Способствует регенерации клеток, выводит токсины;

— железо. Положительно сказывается на работе щитовидной железы, сокращает риск возникновения анемии;

— фосфор. Способствует хорошему состоянию костей и зубов.

Блины, которые представлены на прилавках магазинов, в составе имеют большое количество ароматизаторов, разрыхлителя, консервантов, соевого порошка и усилителей вкуса. Соответственно, все это влияет на энергетическую ценность и полезность. Поэтому блины лучше готовить самостоятельно.

Блины.

Польза блинов

Простые углеводы быстро насыщают организм энергией и поддерживают жизненный тонус организма. Блины — очень сытное блюдо, поэтому должно быть полноценным приемом пищи, а никак не десертом. В данном продукте высокое содержание легкоусвояемого животного белка из-за того, что в составе есть молоко и яйца, которые необходимы для роста и восстановления клеток.

Желток в яйцах содержит жирорастворимые витамины, которые помогают в работе клеточной мембраны, синтеза аминокислот в организме и поддерживают метаболизм.

Клетчатка в пшеничной муке оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.

В тесто можно добавлять цельнозерновую, гречневую или ржаную муку. Так образуются сложные углеводы, которые не будут резко повышать уровень глюкозы, а будут действовать позже и дольше.

Вред блинов

Главный минус блинов — калорийность продукта. Это быстрые углеводы, а также жир. Не рекомендуется для частого употребления тем, кто следит за фигурой. Лучше исключить рецепты с большим количеством сахара или сладкой начинкой.

Горячие блины плохо влияют на работу ЖКТ. Лучше подождать, когда они остынут. С осторожностью стоит употреблять, если у вас есть такие заболевания, как панкреатит, холецистит или цирроз печени. Блины перегружают пищеварительную систему, которая и так плохо функционирует.

Не рекомендуется для употребления детям до трех лет, так как их пищеварительная система не приспособлена к жирной пищи, что может привести к газообразованию и метеоризму.

Блины.

Рецепты блинов

Блины на кефире

Ингредиенты:

— яйца — 2 шт;

— мука — 120 г;

— кефир — 200 г;

— кипяток — 200 г;

— сахар — 35 г;

— растительное или оливковое масло — 30 г;

— сода — 1/4 ч. л;

— соль — 1/2 ч. л.

Как готовить:

В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар и соль.

Взбить полученную смесь миксером или венчиком до белой пышной пены.

Добавить теплый кефир.

Влить кипяток тонкой струйкой, непрерывно взбивая.

Просеять муку в миску и перемешать, пока не исчезнут комочки. Лучше использовать миксер или венчик.

Добавить соду.

Влить растительное или оливковое масло.

Тесто должно быть жидким с небольшой пеной сверху.

Жарить на раскаленной сковороде.

Блины на молоке

Ингредиенты:

— молоко — 500 мл;

— яйца — 3 шт;

— мука — 200 г;

— сливочное масло — 30 г;

— сахар — 30 г;

— соль — 1/2 ч. ложки.

Как готовить:

В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар и соль.

Перемешать миксером или венчиком до однородного состояния и полного растворения сахара и соли.

Добавить к полученной массе 100 мл молока.

Просеять муку в тесто и перемешать до однородного состояния без комочков.

Добавить оставшееся молоко и вновь перемешать.

Влить остывшее растопленное сливочное масло в тесто.

Смазать сковородку маслом только перед жаркой первого блинчика, дальше этого не требуется, хватает того масла, которое мы добавили в тесто.

Блины на кипятке

Ингредиенты:

— Мука — 1 ст. ;

— Яйцо — 2 шт;

— Вода — 330 мл;

— Сахар — 2 ст. л. ;

— Сода — ? ч.л. ;

— Растительное масло — 2 ст.л. ;

— Соль — 1/2 ч.л.

Как готовить:

Разбить яйца в глубокую миску, добавить сахар и соль.