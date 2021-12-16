Блины: вся правда о любимом продукте
Рецептов данного деликатеса настолько много, что варианты приготовления трудно сосчитать. Блины могут быть как простые, так и с начинкой — от мяса до варенья. Разберемся, какие блины полезны, а какие нет.
Блины
Блины популярны с Древней Руси, их пекли еще в 1005 году. Существует легенда, как придумали данное блюдо: у одной хозяйки просто подгорел овсяный кисель, который образовал подобие блина. Археологи нашли сведения, что первые блины еще пекли на горячих камнях. Но особую популярность приобрели у славян в языческие времена, они выпекали их как символ солнца. Считалось, что весна наступит быстрее, если съесть большое количество блинов. Аналоги блинов есть в разных странах: например, во Франции — крепы, в Голландии — паннекокены, в Америке — панкейки, в Индии — доса. Сегодня их изготавливают из пшеничной, овсяной, гречневой муки.
Химический состав
Многие рецепты разнятся, но традиционно это мука, молоко и яйца. Дополнительные ингредиенты и начинка влияют на калорийность продукта. Энергетическая ценность в 100 г блинов без начинки — около 170 ккал, 5,1 г белков, 3,1 г жиров и 32,6 г углеводов.
Традиционные блины имеют достаточное количество витаминов и минералов:
— витамины группы В. Полезны для эндокринной, иммунной и нервной систем, метаболизма;
— витамин Е. Является антиоксидантом, который воздействует на репродуктивное здоровье и состояние кожи;
— РР. Способствует снижению холестерина, помогает в работе желудочно-кишечного тракта;
— калий. Помогает укрепить сердечную мышцу;
— натрий. Помогает в работе почек;
— магний. Способствует регенерации клеток, выводит токсины;
— железо. Положительно сказывается на работе щитовидной железы, сокращает риск возникновения анемии;
— фосфор. Способствует хорошему состоянию костей и зубов.
Блины, которые представлены на прилавках магазинов, в составе имеют большое количество ароматизаторов, разрыхлителя, консервантов, соевого порошка и усилителей вкуса. Соответственно, все это влияет на энергетическую ценность и полезность. Поэтому блины лучше готовить самостоятельно.
Польза блинов
Простые углеводы быстро насыщают организм энергией и поддерживают жизненный тонус организма. Блины — очень сытное блюдо, поэтому должно быть полноценным приемом пищи, а никак не десертом. В данном продукте высокое содержание легкоусвояемого животного белка из-за того, что в составе есть молоко и яйца, которые необходимы для роста и восстановления клеток.
Желток в яйцах содержит жирорастворимые витамины, которые помогают в работе клеточной мембраны, синтеза аминокислот в организме и поддерживают метаболизм.
Клетчатка в пшеничной муке оказывает положительное влияние на пищеварительную систему.
В тесто можно добавлять цельнозерновую, гречневую или ржаную муку. Так образуются сложные углеводы, которые не будут резко повышать уровень глюкозы, а будут действовать позже и дольше.
Вред блинов
Главный минус блинов — калорийность продукта. Это быстрые углеводы, а также жир. Не рекомендуется для частого употребления тем, кто следит за фигурой. Лучше исключить рецепты с большим количеством сахара или сладкой начинкой.
Горячие блины плохо влияют на работу ЖКТ. Лучше подождать, когда они остынут. С осторожностью стоит употреблять, если у вас есть такие заболевания, как панкреатит, холецистит или цирроз печени. Блины перегружают пищеварительную систему, которая и так плохо функционирует.
Не рекомендуется для употребления детям до трех лет, так как их пищеварительная система не приспособлена к жирной пищи, что может привести к газообразованию и метеоризму.
Рецепты блинов
Блины на кефире
Ингредиенты:
— яйца — 2 шт;
— мука — 120 г;
— кефир — 200 г;
— кипяток — 200 г;
— сахар — 35 г;
— растительное или оливковое масло — 30 г;
— сода — 1/4 ч. л;
— соль — 1/2 ч. л.
Как готовить:
В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар и соль.
Взбить полученную смесь миксером или венчиком до белой пышной пены.
Добавить теплый кефир.
Влить кипяток тонкой струйкой, непрерывно взбивая.
Просеять муку в миску и перемешать, пока не исчезнут комочки. Лучше использовать миксер или венчик.
Добавить соду.
Влить растительное или оливковое масло.
Тесто должно быть жидким с небольшой пеной сверху.
Жарить на раскаленной сковороде.
Блины на молоке
Ингредиенты:
— молоко — 500 мл;
— яйца — 3 шт;
— мука — 200 г;
— сливочное масло — 30 г;
— сахар — 30 г;
— соль — 1/2 ч. ложки.
Как готовить:
В глубокую миску разбить яйца, добавить сахар и соль.
Перемешать миксером или венчиком до однородного состояния и полного растворения сахара и соли.
Добавить к полученной массе 100 мл молока.
Просеять муку в тесто и перемешать до однородного состояния без комочков.
Добавить оставшееся молоко и вновь перемешать.
Влить остывшее растопленное сливочное масло в тесто.
Смазать сковородку маслом только перед жаркой первого блинчика, дальше этого не требуется, хватает того масла, которое мы добавили в тесто.
Блины на кипятке
Ингредиенты:
— Мука — 1 ст. ;
— Яйцо — 2 шт;
— Вода — 330 мл;
— Сахар — 2 ст. л. ;
— Сода — ? ч.л. ;
— Растительное масло — 2 ст.л. ;
— Соль — 1/2 ч.л.
Как готовить:
Разбить яйца в глубокую миску, добавить сахар и соль.
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Не переставая взбивать, влить половину теплой воды.
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Добавить муку и взбить все до исчезновения комочков.
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Вскипятить оставшееся количество воды.
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Добавить соду и, непрерывно помешивая, влить горячий раствор в тесто.
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Добавить масло.
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Оставить тесто на 20 минут.
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Жарить на среднем огне, смазать сковороду 1 раз.
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