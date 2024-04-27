Нутрициолог рассказала, чем заменить сладости в рационе ребенка

Нутрициолог Ната Гончар считает, что сладости негативно влияют на рост и развитие ребенка. Поэтому она рекомендует заменить искусственный сахар на натуральный.

По ее словам, природные сахара есть в фруктах, ягодах и некоторых овощах, но такие сладости более полезные и богаты витаминами, антиоксидантами.

«Магазинные конфеты и кондитерские изделия можно заменить домашними сладостями (например, конфеты из сухофруктов, домашнее пирожное брауни), фруктовой пастилой без добавления сахара, сушеным манго, орехами, шоколадом без сахара или шоколадом из кэроба», — сказала эксперт в беседе с «СЭ».

Кроме того, нутрициолог советует не давать ребенку шоколад, пока тот не достигнет возраста 6 лет. По ее мнению, это низкоаллергенный продукт. Лучше выбирать шоколад с минимальным количеством компонентов и с содержанием какао не менее 72%.

«Откажитесь от белого шоколада, потому что в его составе нет тертого какао, зато содержится огромное количество сахара. Такой десерт вызывает резкие скачки глюкозы в крови, не принося никакой пользы», — заключила Гончар.