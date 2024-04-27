Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Новости
Терапевт объяснил, почему антибиотики опасны при лечении ОРВИ
Здоровье

Сегодня, 19:45

1 мин.

Терапевт объяснил, почему антибиотики опасны при лечении ОРВИ

Мария Маковей
Автор
Таблетки на столе
Фото DNY59/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru заявил, что антибиотики не лечат ОРВИ, а приводят к дисбиозу.

По его словам, антибиотики убивают микрофлору кишечника, поэтому впоследствии пациенту придется восстанавливать иммунитет.

«Не может человек с диагнозом ОРВИ получать антибактериальный препарат. Антибиотики фактически очистят кишечник от полезной флоры. Человеку нужно будет восстанавливать флору и иммунитет. Поэтому нет необходимости в назначении антибиотиков при ОРВИ», — заключил эксперт.

В&nbsp;курице содержатся антибиотики. В каких продуктах больше всего содержится антибиотиков? Ответили врачи
Медицина
0
Новости холдинга
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю

Придумай мем

Последние новости
11:45
Врач рассказал, как защититься от малярии во время отпуска
26 апр 17:25
Психолог дала рекомендации школьникам, как морально подготовиться к ЕГЭ
26 апр 14:10
В России зарегистрирован первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
25 апр 19:30
Нутрициолог назвала причины нехватки витамина В
25 апр 18:25
Аллерголог рассказал, как уберечь себя от аллергии во время цветения березы