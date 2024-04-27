Терапевт объяснил, почему антибиотики опасны при лечении ОРВИ

Старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с NEWS.ru заявил, что антибиотики не лечат ОРВИ, а приводят к дисбиозу.

По его словам, антибиотики убивают микрофлору кишечника, поэтому впоследствии пациенту придется восстанавливать иммунитет.

«Не может человек с диагнозом ОРВИ получать антибактериальный препарат. Антибиотики фактически очистят кишечник от полезной флоры. Человеку нужно будет восстанавливать флору и иммунитет. Поэтому нет необходимости в назначении антибиотиков при ОРВИ», — заключил эксперт.