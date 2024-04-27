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Красные линии сериал 2024: дата выхода серий, трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 22:30

1 мин.

Дата выхода сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Красные линии»
Фото Кадр из сериала «Красные линии»
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16 мая на платформе START пройдет премьера сериала «Красные линии». Сюжет приквела «Бывших» сосредоточен на популярной писательнице и коуче Елене Берн. Действие проекта развернется за три года до финала основного шоу и расскажет о цене успеха, которую пришлось заплатить главной героине.

В сериале снялись Полина Гагарина, Александра Флоринская, Илья Любимов, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович, Евгений Писарев, Маша Бриш и Евгения Синицкая.

Расписание релиза эпизодов сериала «Красные линии»

1 серия 16 мая
2 серия 16 мая
3 серия 23 мая
4 серия 30 мая
5 серия 6 июня
6 серия 13 июня
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