Дата выхода сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной: расписание релиза эпизодов

16 мая на платформе START пройдет премьера сериала «Красные линии». Сюжет приквела «Бывших» сосредоточен на популярной писательнице и коуче Елене Берн. Действие проекта развернется за три года до финала основного шоу и расскажет о цене успеха, которую пришлось заплатить главной героине.

В сериале снялись Полина Гагарина, Александра Флоринская, Илья Любимов, Ростислав Бершауэр, Алексей Маклаков, Сергей Бредюк, Тина Стойилкович, Евгений Писарев, Маша Бриш и Евгения Синицкая.

Расписание релиза эпизодов сериала «Красные линии»