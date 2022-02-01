Как правильно принимать витамин С? Рассказала врач

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала, как правильно пить витамин С.

«На сегодняшний день показано, что витамин С в момент заболевания на то, как болезнь возникнет и будет протекать, вообще не влияет. Тем не менее его присутствие в рационе помогает быстрее избавиться от проблемы, поэтому смысла принимать львиную дозу витамина на пороге заболевания нет никакого», — сказала Макаше «Москве 24».

Она отмечает, что взрослым и детям старше 14 лет в профилактических целях следует принимать по 2-4 таблетки витамина С (50-100 миллиграммов) в сутки. Детям в возрасте от 6 до 14 лет — по 1-2 таблетки (25-50 миллиграммов) в день. Лечебные же дозы для детей и взрослых составляют по 2-4 таблетки (50-100 миллиграммов) от трех до пяти приемов в течение дня. Для детей от шести до десяти лет — по четыре таблетки (100 миллиграммов) 2-3 раза в сутки, для детей в возрасте от 10 до 14 лет — по 4-6 таблеток (100-150 миллиграммов) 2-3 раза в сутки.

Макиша напоминает, что курс лечения и дозировку должен назначить врач. Передозировка может вызвать аллергическую реакцию, тошноту, головокружения и даже проблемы с сердцем.