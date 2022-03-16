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Чем опасен дефицит железа? Мнение экспертов

В Daily Express рассказали о последствиях дефицита железа
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Слабый иммунитет.
Фото Global Look Press

Британский таблоид Daily Express рассказал о дефиците железа в организме человека. Специалисты отмечают, что он проявляется учащенным сердцебиением, усталостью, вялостью, одышкой и бледностью кожи. Однако выявить дефицит железа можно только по анализам крови.

Это состояние, по словам экспертов, легко поддается лечению. В первую очередь врачи назначают препараты железа. Также составляется рацион питания с употреблением продуктов, богатых этим элементом. Например, железо много в листовых овощах, злаках, мясе, сухофруктах и бобовых.

Важно помнить, что недостаток этого элемента может привести к серьезным последствиям, включая снижение иммунитета. Повышается риск развития патологий сердца и легких.

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Источник: https://www.express.co.uk/
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