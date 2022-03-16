Чем опасен дефицит железа? Мнение экспертов

Британский таблоид Daily Express рассказал о дефиците железа в организме человека. Специалисты отмечают, что он проявляется учащенным сердцебиением, усталостью, вялостью, одышкой и бледностью кожи. Однако выявить дефицит железа можно только по анализам крови.

Это состояние, по словам экспертов, легко поддается лечению. В первую очередь врачи назначают препараты железа. Также составляется рацион питания с употреблением продуктов, богатых этим элементом. Например, железо много в листовых овощах, злаках, мясе, сухофруктах и бобовых.

Важно помнить, что недостаток этого элемента может привести к серьезным последствиям, включая снижение иммунитета. Повышается риск развития патологий сердца и легких.