Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека

О значении цинка для здоровья рассказала врач Елена Титаренко .

Цинк — микроэлемент, который выполняет важные функции для нормальной жизнедеятельности человека. Это один из самых распространенных элементов после железа. Он присутствует во всех органах и структурах. Высокая концентрация цинка находится в мышечной и костной ткани. В организме взрослого человека содержится около 2 г цинка.

Суточная потребность

По данным Роспотребнадзора, суточная потребность в микроэлементе составляет:

— дети до 6 месяцев — 2 мг;

— 7-11 месяцев — 3 мг;

— 1 — 2 года — 5 мг;

— 3 — 6 лет — 8 мг;

— 7- 10 лет — 10 мг;

— взрослые — 12 мг;

— во время беременности — 15 мг.

Роль цинка в организме человека

Цинк является составным компонентом большого количества ферментов и белков. Он участвует в жизненно важных для организма химических реакциях и процессах.

1. Обеспечивает рост и развитие костной и мышечной ткани. Играет важную роль в синтезе коллагена.

2. Оказывает влияние на формирование защитных сил организма в противостоянии вирусной и бактериальной инфекции. Снижает вероятность возникновения воспалительных процессов.

3. Обладает антиоксидантными свойствами. Поддержание нормального уровня содержания цинка в организме предупреждает развитие хронических заболеваний.

4. Улучшает качество памяти и умственную активность.

5. Препятствует повышенной утомляемости, увеличивает работоспособность.

6. Влияет на здоровье и внешний вид волос, ногтей и кожных покровов.

7. Участвует в биосинтезе (процессе создания сложных органических веществ в ходе биохимических реакций) аминокислот, белков и гормонов.

8. Принимает участие в метаболизме витаминов. Цинк ускоряет усвоение витамина А. Достаточное поступление микроэлемента в организм оказывает профилактическое воздействие на заболевания органов зрения.

9. Цинк обеспечивает вкусовую чувствительность и обоняние.

10. Необходим организму для расщепления белков, углеводов и жиров.

11. Цинк влияет на нормальную работу репродуктивной системы мужчин и женщин.

12. Играет важную роль в росте и делении клеток. Микроэлемент необходим беременным, детям и подросткам.

13. Цинк способствует снижению уровня психоэмоционального напряжения. Элемент уменьшает количество кортизола — гормона стресса.

14. Способствует стабильной работе сердечно-сосудистой системы, опосредованно влияет на давление.

15. За содержанием цинка необходимо следить людям, страдающим сахарным диабетом. Микроэлемент воздействует на уровень сахара в крови.

Симптомы дефицита цинка в организме человека

Цинк — элемент, в котором нуждаются все группы населения. Он является одним из базовых микроэлементов, необходимых и детям, и взрослым. Если организм не получает достаточного количества цинка, он сигнализирует об этом рядом симптомов.

1. При нехватке микроэлемента замедляется процесс роста и развития, снижается масса тела.

2. Поскольку цинк поддерживает рост и нормальное функционирование иммунных клеток, из-за его дефицита появляются нарушения в работе защитных сил организма. Характерны частые вирусные и бактериальные заболевания. Значительно удлиняется период восстановления.

3. Недостаток цинка негативно влияет на качество зрения.

4. У взрослых дефицит элемента может привести к половой дисфункции.

5. Возможно появление стрессовых ситуаций, нервного напряжения и депрессивного состояния.

6. Возникает ухудшение памяти.

7. Нарушается вкусовое восприятие, иногда возможна полная его потеря. Ухудшается обоняние.

8. Незначительные раны и ссадины долго заживают.

9. Страдают ногти, они становятся ломкими, также наблюдается чрезмерное выпадение волос.

10. Ухудшается работа желудочно-кишечного тракта, нарушается стул и перистальтика кишечника.

Причины дефицита цинка

По данным ВОЗ, на текущий момент дефицит цинка выявлен у 2 млрд человек в мире.

В силу того, что цинк не синтезируется в организме человека, этот микроэлемент должен поступать извне. По этой причине нехватка цинка встречается чаще у тех, кто нарушает принципы здорового питания. Не стоит ограничивать себя в употреблении полезной пищи и прибегать к использованию диет без медицинского наблюдения.

Что вызывает нехватку цинка

- недостаточное потребление цинка с продуктами питания;

- повышенная физиологическая потребность (младенчество, подростковый возраст);

- нарушение усвоения цинка, недостаточность его всасывания;

- чрезмерные потери из-за заболеваний желудочно-кишечного тракта или приема лекарственных средств.

Группа риска

— вегетарианцы, так как из продуктов растительного происхождения этот микроэлемент усваивается хуже, чем из продуктов животного происхождения;

- беременные и кормящие женщины;

- люди, имеющие заболевания желудочно-кишечного тракта;

- люди, страдающие алкоголизмом;

- при хронических заболеваниях органов выделительной системы;

- прием лекарственных препаратов на постоянной основе ускоряет выведение цинка из организма.

Профилактика дефицита цинка

Микроэлемент из продуктов животного происхождения усваивается лучше, нежели из фруктов, овощей и зелени. В связи с этим стоит отметить, что вегетарианцам следует потреблять цинка больше, чем верхняя граница рекомендуемой нормы.

В зерновых и бобовых культурах содержится фитиновая кислота, которая нарушает всасываемость цинка. Поэтому перед приготовлением рекомендуется горох, нут, фасоль замачивать в воде на несколько часов.

В таком случае уменьшается количество кислоты, препятствующей усвоению цинка. Биодоступность микроэлемента увеличивается.

В качестве профилактики дефицита микроэлемента на основании лабораторных исследований врачом могут быть назначены препараты на основе цинка.

Основной источник полезных микро- и макроэлементов для человека — это пища. Чем она более разнообразна и сбалансирована, тем больше питательных веществ получает организм.

Продукты, богатые цинком

Цинк не синтезируется в организме человека. Для того чтобы избежать его дефицита, следует употреблять в пищу продукты, в которых велико содержание микроэлемента.

Морепродукты

Морепродукты. Фото Global Look Press

Мидии, кальмары, креветки используются для приготовления супов, вторых блюд, салатов. Они являются источником ценного для организма микроэлемента. В морепродуктах содержится необходимая для полноценной работы мозга Омега-3.

Мясо

Мясо. Фото Global Look Press

Продукты животного происхождения особенно богаты цинком. Связано это с тем, что в них нет фитина, который препятствует усвоению минерала. Биодоступность цинка высокая в говядине, свинине и курином мясе. Для того чтобы мясные блюда оказались наиболее полезны для организма и не вызвали негативных последствий со стороны кишечного тракта, их следует правильно готовить. Вместо жарки можно отварить или запечь мясо. В качестве дополнения к блюду подойдут свежие или тушеные овощи.

Яйца

Яйца. Фото Global Look Press

Яйца богаты витаминами и микроэлементами, оказывающими благотворное влияние на организм.

Существует множество вариантов приготовления яиц. Их добавляют в салаты, кондитеры используют для создания кремов и десертов. Яйца хорошо сочетаются как с мясными продуктами, так и с овощами. Часто яичницу едят на завтрак. Яйца перед приготовлением следует хорошо мыть, чтобы избежать заражения сальмонеллезом. Также при хорошей термической обработке вероятность появления недуга снижается.

Орехи

Орехи. Фото Global Look Press

Орехи незаменимы в качестве полезного перекуса. В дополнении к свежим фруктам и ягодам они могут разнообразить прием пищи, обогащая организм цинком, магнием, витаминами и клетчаткой. Орехи удобно взять с собой в дорогу, путешествие или на пикник.

Избыток цинка в организме человека

С продуктами питания получить передозировку цинка практически невозможно. Этот эффект более вероятен в случае приема лекарственных препаратов и биологически активных добавок.

Симптомы передозировки цинка

- боли в животе;

- тошнота, рвота;

- нарушение стула (диарея);

- изменение артериального давления;

- появление аллергических реакций.

Следует отметить, что при повышенном уровне микроэлемента нарушается всасывание железа. Это может послужить причиной анемии, которая, в свою очередь, повлечет за собой ряд негативных последствий для организма. Железодефицитная анемия требует медицинского наблюдения и лечения. Не принимайте лекарственные препараты и добавки без назначения врача.

Светлана Бутова