Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
В Москве пройдет массовая прогулка «Полумарафон здоровья доктора Шишонина»
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:00

1 мин.

В Москве пройдет массовая прогулка «Полумарафон здоровья доктора Шишонина»

Мария Маковей
Автор
Толпа людей.
Фото Dmytro Varavin/istockphoto
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

18 мая 2024 года в рамках Национального проекта «Демография» и 300-летия РАН состоится «Полумарафон здоровья доктора Шишонина». Мероприятие охватит 9 районов Москвы, в нем примут участие уже свыше 1000 человек. Время начала прогулки — 10.00. Продолжительность маршрута — 23 км.

Полумарафон направлен на увеличение продолжительности жизни до 67 лет и более, снижение заболеваемости граждан хроническими заболеваниями, увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни и пр.

Участников прогулки ждут не только памятные призы, но и мастер-классы от врача, кандидата медицинских наук, руководителя некоммерческой организации «Медицина здоровья» Александра Юрьевича Шишонина. Эксперт расскажет, как сохранить здоровье суставов, избежать гипертонии, сахарного диабета, избавиться от последствий стресса и многое другое.

Зарегистрироваться на «Полумарафон здоровья доктора Шишонина» можно по ссылке.

Развлечения
0
Новости холдинга
В МИД Германии прокомментировали призыв Китая к расследованию теракта на СП
Алексей Смертин: «Норадреналин – офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно»
В Дагестане локомотив насмерть сбил шедшую вдоль путей девочку
МО РФ сообщило о 35 ударах по объектам энергетики и ВПК Украины за неделю

Придумай мем

Последние новости
16:25
Юрист ответил, на какую сумму можно рассчитывать по семейной ипотеке
12:00
Названа дата начала отключения горячей воды в Москве
24 апр 19:30
Психолог объяснила, чем любовь к себе отличается от эгоизма
24 апр 18:05
В России создали кулон и приложение для защиты женщин от нападений
24 апр 12:15
ВЦИОМ: большинство россиян не планируют никуда уезжать на майские праздники