Как часто нужно принимать душ в жару? Советы экспертов

Правила гигиены в жаркую погоду.

Люди часто спорят, полезно ли мыться каждый день, а главное, что выбрать: душ или прием ванной. А как быть, когда за окном жаркая погода? Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова дала советы, как нужно принимать душ в жару.

Прием душа в первую очередь необходим для удаления грязи, в остальных случаях наша кожа способна естественным способом очищаться, отшелушиваясь.

Чтобы определить частоту приема душа, необходимо учитывать ряд факторов: образ жизни человека, возраст и его состояние здоровья. Именно этими моментами обусловлено расписание водных процедур. Люди, которым не стоит часто принимать душ: младенцы, у кого повышенная чувствительность кожи, с заболеваниями кожи, с малоподвижным образом жизни. И, наоборот, частые душевые процедуры рекомендованы активным людям, включая детей, занимающихся спортом, живущим в регионах с повышенной влажностью, имеющим тяжелую физическую работу.

В зависимости от обстоятельств частота приема душа будет меняться. Сейчас для многих регионов России актуальна проблема жаркой погоды за окном, когда у многих проявляется активное потоотделение.

В жару стоит принимать душ по вечерам, а не утром. Фото Global Look Press

Эксперт считает, что принимать душ в жару необходимо при одном условии — когда вы действительно вспотели, на коже есть ощущение липкости, а также ощущается резкий запах пота. Если этих пунктов нет, то стоит отказаться от контакта с водой, так как это чревато сухостью кожи. Однако в жару в мегаполисе мы все сталкиваемся с сильным потоотделением, и некоторые люди принимают душ два раза в день — утром и вечером. От такого частого приема душа стоит отказаться, либо один из приемов мойтесь без каких либо косметических средств: обычная вода способна самостоятельно смыть потовые выделения. Важно знать: если вы принимаете душ каждый день, необходимо соблюдать ряд правил.

Правила приема душа в жару

Если вы любитель утреннего мытья, то в жару лучше принимать душ вечером — так вы смоете весь пот и минеральные частицы за день.

Мочалка для ежедневного приема душа не должна быть жесткой.

Правильно подбирайте косметику для мытья, отдайте предпочтение натуральной и той, которая будет увлажнять кожу. При использовании мыла или геля с искусственными ароматизаторами, отдушками и красителями вы рискуете пересушить кожу, которая станет сухой и перестанет выполнять свою основную барьерную функцию. Как итог — фолликулиты и раздражение. А также это делает кожу восприимчивее к алергенам.

Температура воды должна быть комнатной.

В жару не рекомендуется принимать ванну, а лучше отдать предпочтение душу.

Время принятия душа не должно быть более пяти минут.

После душа не вытирайте кожу насухо, оставьте ее слегка увлажненной.

Не используйте часто скрабы, в жару достаточно одного раза в неделю.

Врач-дерматолог также советует отказаться от холодной воды во время приема душа. В жару лучше мыться либо прохладной, либо теплой. После ледяного душа, выходя на улицу, где температура около 30 С°, потоотделение начинает работать еще активнее — это обусловлено сильной разницей температур. Еще холодный душ из-за контраста температур грозит ангиной, пневмонией или бронхитом. И вы подвергаете опасности сердце и нервную систему, ведь из-за резкого сужения сосудов вы дополнительно перегружаете их работу, они и так борются с влиянием общего атмосферного давления на организм.

Если вы перед выходом из дома с утра принимаете душ, то лучше помыться под горячей водой, но не обжигающей, не допускайте перегрева. После такого душа ваше потоотделение замедлится, так как кожа нагреется и разница температуры кожи и воздуха на улице не будет резкой. Помните, что обжигающая горячая вода испаряет влагу из кожи, а вода нормальной температуры оставляет дерму увлажненной.