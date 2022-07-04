Рецепты травяных чаев для расслабления (с видео)
Ромашковый чай
Ромашка — фаворит успокоительных сборов, но может употребляться и в чистом виде. Цветки ромашки продаются в аптеке в виде фильтр-пакетов или россыпью. Чтобы настой не напоминал лекарство от кашля, ромашку нужно смешивать либо с другими травами (мята, мелисса, душица, цветки липы), либо с черным или зеленым чаем. В сочетании с чайными листьями ромашка практически не меняет вкус готового напитка. Однако в него можно добавлять любые понравившиеся ингредиенты: мед, лимон, кусочки сухофруктов, ароматизаторы или все вместе.
Приготовление:
1. Насыпать в заварочный чайник 1 чайную ложку зеленого чая.
2. Добавить 1 чайную ложку цветков ромашки.
3. Залить кипяток на 3/4 чайника.
4. Дать настояться 5-10 минут.
5. Добавить 1-2 чайные ложки меда и ломтик лимона.
В отличие от классического чая, травяные настои необходимо готовить с использованием кипятка. Поскольку кипяток разрушает мед и витамин С, содержащийся в лимоне, не следует класть их непосредственно в заварочный чайник, как это зачастую делают в кофейнях.
Ягодный чай с мелиссой
Мелисса, известная также как мята лимонная, обладает выраженным успокоительным эффектом, а также снимает головные боли. Чай из мелиссы приятен на вкус сам по себе, поэтому нет необходимости смешивать его с чайными листьями, хотя от сочетания с классическим чаем мелисса не потеряет полезных качеств. Ягоды облепихи или шиповника поспособствуют общему укреплению организма.
Приготовление
1. В заварочный чайник положить 1 чайную ложку сушеной мелиссы.
2. Добавить 2 чайные ложки мороженых ягод облепихи и измельченный имбирь. По желанию можно использовать также несколько соцветий гвоздики.
3. Залить кипятком.
4. Дать настояться 10 минут.
В чай с мелиссой можно положить мед или тростниковый сахар, а также добавить сок лимона, лайма или апельсина.
Иван-чай с мятой и лавандой
Иван-чай использовался на Руси для приготовления горячего питья (сбитня) задолго до того, как наши предки познакомились с собственно чаем. Сухая смесь из этого растения отлично сочетается со всеми ингредиентами, которые добавляют к традиционному черному чаю. При этом иван-чай может использоваться как сам по себе, так и в сочетании с другими полезными травами, например с мятой. Напиток из иван-чая, мяты и лаванды лучше употреблять на ночь.
Приготовление:
1. Положить в чайник 2 чайные ложки сушеного иван-чая.
2. Добавить 1 чайную ложку сушеной мяты.
3. Всыпать щепотку цветков пищевой лаванды.
4. Плотно закрыть крышку и настаивать минимум 15 минут.
Такой напиток допускается заваривать в термосе: вкус станет более насыщенным. Сушеную мяту можно заменить свежей, достаточно одной веточки. Вместо
сушеной лаванды в чай иногда добавляют лавандовый сироп — тогда настой получается сладким.
Чай с шиповником в термосе
Шиповник обычно рассматривают только с позиции получения витамина С, мало кто знает, что по способности расслаблять и успокаивать нервы шиповник сопоставим с валерианой. Ягоды шиповника можно заваривать в термосе отдельно или вместе с черным чаем.
Приготовление:
1. Подготовить кипяток.
2. Промыть сушеные ягоды шиповника под струей проточной воды.
3. Засыпать ягоды в термос или термокружку из расчета 1 столовая ложка на стакан кипятка.
4. Всыпать 1-2 чайные ложки листового черного чая.
5. Залить в термос кипяток, плотно закрыть крышку.
6. Настаивать не менее часа, в идеале — около 6 часов.
7. По вкусу положить в готовый напиток сахар, лимон или другие добавки.
Приготовленный в термосе чай с шиповником можно разбавлять кипяченой водой или заваривать вторично.
Сладкий чай с молоком
В этом рецепте важны пропорции всех трех компонентов. Подсластить чай можно медом или сахаром. Следует помнить, что молоко с медом может использоваться в качестве отдельного расслабляющего напитка, а чай с молоком без меда или сахара скорее взбодрит, чем расслабит.
В напиток можно добавить молотую корицу. Хотя данную приправу традиционно кладут в кофе, она обладает способностью успокаивать.
Приготовление:
1. Положить в чайник 1 чайную ложку чая.
2. Добавить 2-3 соцветия гвоздики.
3. Залить кипятком.
4. Оставить чай завариваться в течение 5 минут.
5. Подогреть 50 миллилитров (четверть стакана) молока.
6. Наполнить 3/4 чашки чаем, долить молоко.
7. Добавить сахар.
Преимущество домашнего успокаивающего чая перед аптечным — в том, что можно варьировать составляющие с учетом индивидуальных особенностей.