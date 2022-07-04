Рецепты травяных чаев для расслабления (с видео)

Современный ритм жизни, подразумевающий вовлеченность 24/7, приводит к стрессам и бессоннице. Для борьбы с ними фармацевтические компании выпускают химические седативные средства и травяные сборы, обладающие успокоительным действием. Но в шутке «как пить успокаивающий чай, если раздражают и цвет, и запах» только доля шутки. Рассказываем, как своими руками приготовить травяной чай, чтобы он был не только полезным, но и вкусным.

Ромашковый чай

Ромашка — фаворит успокоительных сборов, но может употребляться и в чистом виде. Цветки ромашки продаются в аптеке в виде фильтр-пакетов или россыпью. Чтобы настой не напоминал лекарство от кашля, ромашку нужно смешивать либо с другими травами (мята, мелисса, душица, цветки липы), либо с черным или зеленым чаем. В сочетании с чайными листьями ромашка практически не меняет вкус готового напитка. Однако в него можно добавлять любые понравившиеся ингредиенты: мед, лимон, кусочки сухофруктов, ароматизаторы или все вместе.

Приготовление:

1. Насыпать в заварочный чайник 1 чайную ложку зеленого чая.

2. Добавить 1 чайную ложку цветков ромашки.

3. Залить кипяток на 3/4 чайника.

4. Дать настояться 5-10 минут.

5. Добавить 1-2 чайные ложки меда и ломтик лимона.

В отличие от классического чая, травяные настои необходимо готовить с использованием кипятка. Поскольку кипяток разрушает мед и витамин С, содержащийся в лимоне, не следует класть их непосредственно в заварочный чайник, как это зачастую делают в кофейнях.

Ягодный чай с мелиссой

Мелисса, известная также как мята лимонная, обладает выраженным успокоительным эффектом, а также снимает головные боли. Чай из мелиссы приятен на вкус сам по себе, поэтому нет необходимости смешивать его с чайными листьями, хотя от сочетания с классическим чаем мелисса не потеряет полезных качеств. Ягоды облепихи или шиповника поспособствуют общему укреплению организма.

Приготовление

1. В заварочный чайник положить 1 чайную ложку сушеной мелиссы.

2. Добавить 2 чайные ложки мороженых ягод облепихи и измельченный имбирь. По желанию можно использовать также несколько соцветий гвоздики.

3. Залить кипятком.

4. Дать настояться 10 минут.

В чай с мелиссой можно положить мед или тростниковый сахар, а также добавить сок лимона, лайма или апельсина.

Иван-чай с мятой и лавандой

Иван-чай использовался на Руси для приготовления горячего питья (сбитня) задолго до того, как наши предки познакомились с собственно чаем. Сухая смесь из этого растения отлично сочетается со всеми ингредиентами, которые добавляют к традиционному черному чаю. При этом иван-чай может использоваться как сам по себе, так и в сочетании с другими полезными травами, например с мятой. Напиток из иван-чая, мяты и лаванды лучше употреблять на ночь.

Приготовление:

1. Положить в чайник 2 чайные ложки сушеного иван-чая.

2. Добавить 1 чайную ложку сушеной мяты.

3. Всыпать щепотку цветков пищевой лаванды.

4. Плотно закрыть крышку и настаивать минимум 15 минут.

Такой напиток допускается заваривать в термосе: вкус станет более насыщенным. Сушеную мяту можно заменить свежей, достаточно одной веточки. Вместо

сушеной лаванды в чай иногда добавляют лавандовый сироп — тогда настой получается сладким.

Чай с шиповником в термосе

Шиповник обычно рассматривают только с позиции получения витамина С, мало кто знает, что по способности расслаблять и успокаивать нервы шиповник сопоставим с валерианой. Ягоды шиповника можно заваривать в термосе отдельно или вместе с черным чаем.

Приготовление:

1. Подготовить кипяток.

2. Промыть сушеные ягоды шиповника под струей проточной воды.

3. Засыпать ягоды в термос или термокружку из расчета 1 столовая ложка на стакан кипятка.

4. Всыпать 1-2 чайные ложки листового черного чая.

5. Залить в термос кипяток, плотно закрыть крышку.

6. Настаивать не менее часа, в идеале — около 6 часов.

7. По вкусу положить в готовый напиток сахар, лимон или другие добавки.

Приготовленный в термосе чай с шиповником можно разбавлять кипяченой водой или заваривать вторично.

Сладкий чай с молоком

В этом рецепте важны пропорции всех трех компонентов. Подсластить чай можно медом или сахаром. Следует помнить, что молоко с медом может использоваться в качестве отдельного расслабляющего напитка, а чай с молоком без меда или сахара скорее взбодрит, чем расслабит.

В напиток можно добавить молотую корицу. Хотя данную приправу традиционно кладут в кофе, она обладает способностью успокаивать.

Приготовление:

1. Положить в чайник 1 чайную ложку чая.

2. Добавить 2-3 соцветия гвоздики.

3. Залить кипятком.

4. Оставить чай завариваться в течение 5 минут.

5. Подогреть 50 миллилитров (четверть стакана) молока.

6. Наполнить 3/4 чашки чаем, долить молоко.

7. Добавить сахар.

Преимущество домашнего успокаивающего чая перед аптечным — в том, что можно варьировать составляющие с учетом индивидуальных особенностей.