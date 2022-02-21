Головная боль: причины, симптомы, профилактика

Головная боль может быть симптомом заболевания или следствием перенапряжения мышц шеи

Головная боль может быть не только симптомом каких-либо заболеваний, но и следствием перенапряжения мышц шеи.

1. Мигрень

Боль сильная, пульсирующая в одной части головы. Ей сопутствует тошнота, рвота, боязнь яркого света. Продолжительность ее составляет от нескольких часов до нескольких суток. Мигрень часто бывает наследственной, ею страдают в основном женщины.

2. Синусовая боль

Такого рода боль провоцируют воспалительные процессы в пазухах носа, например гайморит. При поворотах головы или наклонах она усиливается.

3. Кластерная боль

Чаще всего этот вид головной боли испытывают представители мужского пола среднего возраста. Неприятные ощущения появляются в одной стороне головы в области глаза.

Боль головы также может стать следствием интоксикации организма, например, после употребления алкогольных напитков, побочным эффектом от приема лекарственных препаратов, результатом нарушения венозного оттока и опухолей мозга.

Головная боль после коронавируса

Головную боль после перенесенной коронавирусной инфекции можно отнести к отдельному виду, так как это один из самых распространенных симптомов, которые характерны для этого заболевания. Но даже после выздоровления недомогание может длительно беспокоить, вызывая раздражение, снижение работоспособности и ухудшение качества жизни.

Это может быть связано с обострением хронических заболеваний, нарушением кровоснабжения головного мозга и гипоксией (это кислородное голодание тканей головного мозга).

Причины головной боли

Головная боль, или цефалгия (часто встречающийся обособленный симптом состояния человеческого организма или следствие прогрессирования другого заболевания), является одним из самых часто встречающихся симптомов, характерных для ряда заболеваний.

Причиной могут послужить болезни ЛОР-органов и глаз, инфекции, нарушения работы сосудов, онкология. И выявлением этиологии заболевания должен заниматься только врач, самолечение может усугубить ситуацию.

Сам мозг боли не испытывает. Ведь в нем нет болевых рецепторов — нервных окончаний. Что же тогда болит? Череп человека окружают мышцы, вот они зачастую и болят, то есть большинство людей испытывают мышечную боль. Такой вид боли медики относят к головной боли напряжения.

Перенапряжение мышц шеи — частая причина возникновения такого вида головной боли. Вес головы среднестатистического взрослого человека составляет 4-5 кг. Чтобы его ощутить, можно взять гантель такого веса и носить ее целый день. Сразу становится понятно, почему шея часто устает, болит, иногда это перерастает в головную боль.

Симптомы головной боли напряжения

Давящие или сжимающие ощущения в области головы. При этом головная боль напряжения может быть локализована не только в каком-то одном месте, но и распространяться в разные части тела — шею и плечи, например. Недомогание может продолжаться в течение дня, а то и нескольких дней.

Порой ощущения эти совсем нестерпимы, и мы вынуждены принимать обезболивающие. Головную боль напряжения (ГБН) купируют применением нестероидных противовоспалительных препаратов (группа лекарственных средств, обладающих обезболивающим, жаропонижающим и противовоспалительным эффектом), которые должны быть назначены врачом. На некоторый период боль отступает, но появляется снова при наличии неблагоприятных условий:

— частые стрессовые ситуации;

— длительное нахождение в одном положении, сидячая работа;

— пребывание за компьютером;

— перенапряжение шеи;

— неудобное положение во время сна.

Все это вновь вызывает прежнее состояние и необходимость прибегать к медикаментозному решению проблемы.

Профилактика возникновения головной боли

Конечно, отсутствие стрессов, крепкий здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и положительные эмоции — это чудесные и действительно рабочие средства в этом вопросе.

Один из наиболее распространенных факторов, провоцирующих головную боль, — проблемы с шейным отделом позвоночника. Иногда, чтобы предотвратить возникновение головной боли напряжения, достаточно выполнять простые упражнения, которые помогут укрепить и растянуть мышцы шеи.

Их необходимо укреплять, чтобы шея справлялась с такой нагрузкой, как вес головы, и растягивать, чтобы снижать вероятность возникновения спазмов, провоцирующих боль.

Какие делать упражнения, чтобы не болела голова?

Найдите удобное положение, можно даже сидя на рабочем кресле, не выходя из офиса.

1. Соедините руки в замок.

2. Расположите их на затылке.

3. Надавите одновременно ими на затылок, а затылком на ладони.

4. Должна быть «ничья», то есть положение головы не меняется.

Упражнения против головной боли.

Во время выполнения упражнения вы почувствуете статическое напряжение мышц шеи сзади, а значит, в процессе работы осуществляется их укрепление. Таким же образом необходимо надавить ладонями на лоб, работая над укреплением мышц шеи спереди. И поочередно — на височные части, делая более сильными боковые мышцы шеи.

Череп и мозг человека имеют внушительный вес, который приходится на шейный отдел позвоночника. Для того чтобы наша шея справлялась с такой нагрузкой, она должна быть достаточно сильной.

Вместе с укреплением необходимо помнить и о расслаблении шеи. Делать эти упражнения тоже достаточно просто:

1. Поверните голову вправо, расположив подбородок над плечевым суставом.

2. Сделайте движение головой вниз, рисуя полукруг, расположите подбородок над левым плечом.

3. Повторите несколько раз.

Упражнения против головной боли.

1. Наклоните голову ухом к одному плечу.

2. Другим плечом в это время потянитесь немного вниз.

3. Удержите положение на несколько секунд.

4. Затем наклоните голову в другую сторону.

Упражнения против головной боли.

Для того чтобы растянуть и расслабить заднюю поверхность шеи, нужно всего лишь наклонить голову вниз, опуская подбородок по направлению к груди. Вы почувствуете приятные ощущения в области шеи сзади и даже в грудном отделе позвоночника, это поможет избавиться от ощущения напряжения.

Чередуя упражнения на укрепление и расслабление мышц шеи, без дополнительного оборудования, с минимальным затратами времени и не имея специальной формы одежды вы можете самостоятельно заниматься профилактикой возникновения головной боли, дабы потом не пришлось заниматься ее лечением.

Светлана Бутова