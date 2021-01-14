Фильтрованная, бутилированная или кипяченая? Сколько и какую воду нужно пить

Раскрываем секреты о воде.

Как известно, вода — источник всего живого. А организм человека на 70% состоит из воды — она обязательное вещество для нас, ее недостаток может привести к обезвоживанию и отекам. Вода нужна для функционирования выделительной (почки, печень) и пищеварительной (желудок, кишечник) систем.

Что говорят ученые

Австрийские учёные из Инбрукского университета фармакологии обосновали количество воды, необходимое для нормального функционирования человеческого организма. Существует естественный водный баланс, при котором человек теряет до двух литров в стуки: в организме накапливаются вещества, которые должны удалиться через почки. При нормальном питании (правила ПП читайте здесь) одного литра воды достаточно для выведения этих веществ. К тому же около 100 мл выходит с калом. И, конечно же, достаточное количество воды — около 900 мл — покидает организм за счёт испарения с поверхности кожи. Два литра — именно столько потерянной жидкости мы и должны возместить.

Сколько воды необходимо пить

Важно понимать, что в наше время очень модно суждение, что нужно пить как можно больше воды. А нетрадиционная медицина утверждает, что большое количество жидкости поможет избавиться от токсинов и застоев. Но нигде нет доказательств о пользе избыточного количества потребляемой воды. Даже есть пример смерти марафонца, причиной которой стал отёк мозга из-за избыточного употребления жидкости.

Конечно же, мы берём в расчёт среднестатистического человека. Если вы активно занимаетесь спортом, находитесь на грудном вскармливании, часто летаете на самолете или проживаете в стране, близкой к экватору, количество воды должно быть рассчитано индивидуально. Но для человека, живущего в средней полосе, ведущего спокойный образ жизни, выполняющего несложные физические упражнения несколько раз в неделю, мы приводим следующую таблицу суточной нормы воды:

Вес (кг) Кол-во воды (л) 40 1,2 45 1,4 50 1,5 55 1,7 60 1,8 65 2,0 70 2,1 75 2,3 80 2,4 85 2,6 90 2,7 95 2,9 100 3,0

Так какую же воду лучше всего пить?

Наши бабушки и дедушки считали, что самая полезная вода — кипячёная, так как она «чистая». Безусловно, все вредные бактерии убиваются под воздействием высокой температуры, но ведь и полезные тоже. А так же все соли, содержащиеся в сырой воде, после кипячения превращаются в нерастворимый осадок, а хлор так и вовсе образует токсичные соединения, которые при регулярном попадании в организм могут привести к серьёзным заболеваниям, в том числе, камням в почках и даже онкологии. Так что кипячёную воду можно назвать пустой и даже вредной.

Фильтрованная вода. Сейчас очень модны различные фильтры для воды. Но они тоже не панацея. Эксперты предупреждают: современные фильтры действительно очищают воду от вредных примесей, но и убивают все бактерии, делая ее практически дистиллированной. Идеальная вода без минеральных солей нарушает процессы обмена веществ в организме, что может привести к заболеванию костей и сердечно-сосудистой системы. А самая главная опасность фильтров состоит в том, что вредные бактерии и токсичные соединения копятся на поверхности фильтра, а затем неизбежно попадают в питьевую воду в объеме, гораздо превышающем первоначальный.

Бутилированная вода. Существует два вида воды: питьевая и минеральная (о минеральной воде читайте тут). Нужно понимать, что в целом, питьевая вода в бутылке, это та же фильтрованная, только разлитая в пластиковую тару. При условии того, что пластик крайне вреден для организма, а фильтрованной воду можно сделать и дома, смысла покупать такой продукт нет никакого.

Так какую же воду пить?

Эксперты рекомендуют для ежедневного использования все же фильтрованную воду. Но важно своевременно менять фильтры, провести анализ водопроводной воды у вас дома на минерально-солевой состав и подобрать максимально подходящий для вас агрегат.

А вообще — пейте чаще воду, ведь истина в воде!

Александра Эмм