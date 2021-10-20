В каких продуктах содержатся углеводы?

Все о главном источнике энергии в организме человека.

Питание человека нельзя представить без углеводов. В список продуктов, содержащих углеводы, входят и фрукты, и овощи, и молоко, и сладости, и крупы, и макаронные изделия, и сахар. Но какие именно углеводы полезны для организма, а какие наносят вред? Объясняет член Национального общества диетологов Ольга Деккер.

Что такое углеводы? Какие функции выполняют?

Углеводы являются главным источником энергии в организме, органическим соединением для роста клеток и питанием для мозга. Углеводы преобразуются в глюкозу, в снабжении которой человеческий организм нуждается постоянно.

Функции углеводов:

— являются источником энергии в организме;

— входят в состав клеток и тканей;

— определяют группу крови;

— входят в состав многих гормонов;

— оказывают тонизирующее действие на центральную нервную систему;

— выполняют защитную функцию в составе антител;

— играют роль запасного вещества в организме и другие.

Классификации углеводов:

— моносахариды (фруктоза или глюкоза — мгновенно усваиваются в организме);

— дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза — также быстро усваиваются);

— полисахариды (целлюлоза, клетчатка, крахмал — расщепляются в организме медленно).

В связи с этим углеводы делят на:

— простые (быстрые) — это те, которые моментально оказываются в крови и повышают уровень сахара.

— сложные (медленные) — те, которые усваиваются медленно, за счет чего организм получает необходимую энергию и успевает ее расходовать, не откладывая жир.

Именно сложные углеводы являются самыми полезными. К ним относятся клетчатка, пищевые волокна, гликоген, крахмал в чистом виде.

Углеводы.

Таблица простых углеводов

Продукт Количество углеводов на 100 г продукта Сахар 100 г Кукурузные хлопья 82 г Мед 80 г Шоколад 75 г Изюм 70 г Финики 69,2 г Торты, выпечка 69,6 г Курага 65 г Белый хлеб 54 г Хлопья из злаков 52,86 г Мюсли 46-65 г Бананы 23 г Виноград 17 г Газированные напитки 11,7 Свекла 9 г

Таблица медленных углеводов

Продукт Количество углеводов на 100 г продукта Рис 78 г Гречка 74 г Цельнозерновой хлеб 46 г Макароны 65 г Белая фасоль 61 г

Продукты с медленными углеводами снабжают организм гликогеном (является основным энергетическим резервом глюкозы), крахмалом (предназначен для выработки энергии, без него организм подвергается скачкам сахара в крови), клетчаткой (помогает похудеть, нормализовать функции ЖКТ, очистить организм от ненужных веществ, способствует полноценному метаболизму) и инсулином (предназначен для нормализации обмена веществ в кожном покрове и регулировки глюкозы).

Что такое гликемический индекс и для чего он нужен?

Чтобы ориентироваться и понимать скорость усвоения углеводов в организме, была создана шкала от нуля до ста. Она получила название гликемический индекс (ГИ). Его придумал канадский диетолог Д. Дженкинс во время разработки меню для диабетиков.

ГИ — показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем выше этот показатель, тем быстрее глюкоза попадает в кровь.

Выделяют следующие уровни ГИ:

— высокий — 70-100;

— средний — 50-69;

— низкий — до 49.

Продукты с высоким гликемическим индексом (выше 70):

— пиво — 110;

— белый хлеб — 100;

— картошка (запеченная, жареная) — 95;

— рисовая каша — 90;

— мед — 90;

— мороженое — 87;

— кукурузные хлопья, попкорн — 85;

— чипсы — 80;

— мюсли — 80;

— сгущенное молоко — 80;

— арбуз — 75;

— тыква — 75;

— репа — 70;

— молочный шоколад — 70;

— пакетированные соки — 70;

— манная каша — 70.

Продукты со средним гликемическим индексом (56-69):

— белый рис — 60;

— длиннозерный рис — 60;

— изюм — 65.

Продукты с низким гликемическим индексом (ниже 55):

— хлебные изделия из муки грубого помола — 40;

— лапша из цельнозерновой муки — 40;

— овсяные хлопья — 40;

— нут — 35;

— дикий рис — 35;

— красная фасоль — 35;

— яблоки — 35;

— сливы — 35;

— груши — 34;

— бананы — 35;

— курага — 30;

— белая фасоль — 30;

— помидоры — 30;

— грейпфрут — 25;

— крупа ячневая — 25;

— баклажаны — 20;

— темный шоколад — 20;

— арахис — 15;

— грецкие орехи — 15;

— лук (репчатый, красный, порей) — 15;

— грибы — 15;

— авокадо — 10.

Гликемический индекс.

Суточная норма углеводов

Чтобы понять, какое количество углеводов необходимо человеку в сутки, нужно просто ориентироваться на его активность. Если высокая физическая активность, то быстрые углеводы в рационе помогут совершать эту активность. Если человек ведет малоподвижный образ жизни, то, конечно, акцент нужно делать на медленные углеводы.

Среднестатистическому человеку с суточной потребностью в энергии 2000 ккал за день следует употреблять 250-300 г углеводов. Считаем так: 0,5x2000 ккал / 4 ккал = 250 г; 0,6x2000 / 4 ккал = 300 г. При суточной потребности в энергии 2500 ккал рекомендуется 313-375 г углеводов, при 3000 ккал — 375-450 г.

Стоит помнить, что дефицит углеводов приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, ухудшает память, провоцирует головные боли, мышечные судороги, снижает концентрацию внимания и способность к умственным нагрузкам.

Ограничивают количество углеводов обычно при сахарном диабете, ожирении, аллергиях или воспалительных процессах.