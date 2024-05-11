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Метеоролог назвала срок возвращения теплой погоды в Москву
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:35

1 мин.

Метеоролог назвала срок возвращения теплой погоды в Москву

Мария Маковей
Автор
Городской пейзаж Москвы
Фото Aerial3/istockphoto.com
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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями» заявила, что комфортная температура воздуха (+15, +19 градусов) вернется в Москву во второй половине мая.

До конца этой недели жителей и гостей столицы ждет прохладная погода с осадками. Температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов, а ночью могут ожидаться отрицательные значения.

«Начиная с 11-12 мая произойдет некоторое повышение температуры. Во всяком случае, и в дневные, и в ночные часы она уже будет положительной. Днем она приблизится к отметке в +10 градусов, — подчеркнула эксперт.

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