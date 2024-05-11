Метеоролог назвала срок возвращения теплой погоды в Москву

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями» заявила, что комфортная температура воздуха (+15, +19 градусов) вернется в Москву во второй половине мая.

До конца этой недели жителей и гостей столицы ждет прохладная погода с осадками. Температура воздуха будет ниже нормы на 10 градусов, а ночью могут ожидаться отрицательные значения.

«Начиная с 11-12 мая произойдет некоторое повышение температуры. Во всяком случае, и в дневные, и в ночные часы она уже будет положительной. Днем она приблизится к отметке в +10 градусов, — подчеркнула эксперт.