Ученые создали пленку, которая убивает почти 100% бактерий стафилококка

Испанские ученые разработали ультратонкую медную пленку с антибактериальным эффектом. Она предназначена для защиты экранов сенсорных устройств от микробов. Об этом сообщили в Институте фотонных наук (ICFO).

Так антимикробная пленка не проводит ток и устойчива к росту определенных бактерий. Способна убить 99,9% бактерий золотистого стафилококка в течение двух часов. Кроме того, она остается неповрежденной и эффективной после протирания очищающими средствами, а также обеспечивает оптическую прозрачность.

Ученые заявили, что эта инновация позволит им продолжить изучение возможностей широкого применения антибактериальной пленки для защиты дисплеев личных смартфонов.