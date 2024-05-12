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Ученые создали пленку, которая убивает почти 100% бактерий стафилококка
Здоровье

Сегодня, 12:45

1 мин.

Ученые создали пленку, которая убивает почти 100% бактерий стафилококка

Мария Маковей
Автор
Девушка протирает смартфон
Фото valiantsin suprunovich/istockphoto.com
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Испанские ученые разработали ультратонкую медную пленку с антибактериальным эффектом. Она предназначена для защиты экранов сенсорных устройств от микробов. Об этом сообщили в Институте фотонных наук (ICFO).

Так антимикробная пленка не проводит ток и устойчива к росту определенных бактерий. Способна убить 99,9% бактерий золотистого стафилококка в течение двух часов. Кроме того, она остается неповрежденной и эффективной после протирания очищающими средствами, а также обеспечивает оптическую прозрачность.

Ученые заявили, что эта инновация позволит им продолжить изучение возможностей широкого применения антибактериальной пленки для защиты дисплеев личных смартфонов.

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Медицина
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