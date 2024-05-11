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Эксперт назвал самый безопасный способ доехать до Крыма
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:00

1 мин.

Эксперт назвал самый безопасный способ доехать до Крыма

Мария Маковей
Автор
Город Балаклава, Крым
Фото Sergei Dubrovskii/istockphoto.com
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В 2024 году в Крым можно добраться на автобусе, поезде или на машине. Также предусмотрен гибридный способ: самолет + автобус/поезд/автомобиль либо поезд + автобус/автомобиль.

Однако генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев посоветовал выбирать для путешествий в Крым поезд. По его словам, это самый безопасный и комфортный транспорт.

«Поезда в Крым ходят по расписанию, и задержки крайне редки. Даже с учетом геополитической ситуации это надежный и безопасный транспорт, единственные недостатки которого — время, затраченное на дорогу, и дефицит билетов в высокий сезон», — подчеркнул эксперт в беседе с «Лентой.ру».

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