Детям нельзя есть сладкое — правда или миф? Отвечает нутрициолог

Конфеты и шоколадки попали в черный список у многих родителей.

Бытует мнение, что конфетам не место в детском рационе, и на это есть весомые причины. Рассказываем, как сладости вредят здоровью ребенка и мешают развитию.

Чем опасны сладости

В сладостях и сахаре нет пользы для здоровья детей и взрослых. Наибольшую опасность несет несбалансированное питание с обилием сладкого, когда растущий организм недополучает нужных веществ, питаясь быстрыми углеводами и простыми сахарами.

Детское меню должно быть составлено с учетом возраста ребенка, физической активности и умственных нагрузок, особенностей здоровья. У детей повышенные энергозатраты, поэтому им нужно получать достаточное количество калорий, белков, жиров и сложных углеводов, а не белого сахара и пустых калорий.

Сахар, сладости, сладкая выпечка и газировка — источники быстрых углеводов и простых сахаров, которые провоцируют скачки инсулина, давая быстрый, но непродолжительный заряд энергии. Съедая шоколадку, ребенок ощущает прилив сил, но спустя некоторое время у него появляется сильная усталость, раздражительность, слабость, чувство голода или желание вздремнуть.

Фото Freepik/karlyukav

Частые скачки уровня инсулина провоцируют развитие инсулинорезистности и сахарного диабета II типа. Это одна из главных причин исключить из меню ребенка продукты с рафинированным сахаром.

Употребление промышленных сладостей также приводит к ежедневному избытку быстрых углеводов и ряду других негативных последствий для здоровья.

Нарушение пищевого поведения

Избыток сладостей может привести к отказу от простой пищи, спровоцировать переедание и другие виды пищевых расстройств.

Развитие кариеса

Сахар нарушает кислотно-щелочной баланс полости рта, что способствует размножению бактерий и нарушению целостности зубной эмали.

Проблемы с пищеварением

Сладости состоят из простых углеводов — это идеальная пища и среда обитания для микробов. Вредная микрофлора активно размножается и подавляет незрелую нормальную микрофлору детского кишечника. В кишечнике начинается сильное брожение и метеоризм (у детей появляются запоры, диарея, боли).

Фото Freepik/karlyukav

Нарушения мыслительных процессов и памяти

Ребенок становится невнимательным и беспокойным, снижается концентрация внимания и способность к обучению.

Развитие метаболического синдрома и ожирения

Согласно последним данным, избыточная масса тела и ожирение встречаются у 25-30% школьников. Главная причина — чрезмерное употребление сладкого, готовых завтраков, фастфуда и газировки.

Раннее развитие некоторых серьезных болезней

Злоупотребление сладостями в несколько раз увеличивает риск развития сахарного диабета II типа, гипертонической болезни, атеросклероза сосудов и других заболеваний.

Аллергия

Сыпь, отек, покраснения, анафилактический шок могут быть реакцией на компоненты сладостей (белок орехов, яиц, пшеницы и других продуктов, усилители вкуса, ароматизаторы, красители, другие химические добавки).

Сладости также способствуют брожению белковой пищи в желудочно-кишечном тракте, в результате чего выделяются токсины, которые всасываются в кровь и провоцируют аллергическую реакцию.

Дефициты полезных веществ и снижение иммунитета

Увеличение в рационе объема простых сахаров приводит к дефициту витаминов и минералов, а нехватка трансжиров — к дефициту незаменимых жиров, особенно омега-3 жирных кислот.

Дефицит омега-3 приводит к раздражительности, повышенной тревожности, депрессии и другим нарушениям поведения. Авитаминоз из-за нехватки нутриентов — главная причина снижения иммунитета, частых простуд, хронической усталости.

Чем заменить конфеты и шоколадки

Чтобы снизить негативное влияние сладостей на рост и развитие ребенка, я рекомендую заменить искусственный сахар натуральным.

Природные сахара есть в ягодах, фруктах, некоторых овощах — это тоже сладости, но более полезные, богатые витаминами и антиоксидантами.

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Магазинные конфеты и кондитерские изделия можно заменить домашними сладостями (например, конфеты из сухофруктов, домашнее пирожное брауни), фруктовой пастилой без добавления сахара, сушеным манго, орехами, шоколадом без сахара или шоколадом из кэроба.

Кстати, шоколад не рекомендуется вводить в рацион до достижения ребенком шести лет. Это не только полезный, но и высокоаллергенный продукт. Аллергия может быть не только на какао, но и на другие компоненты (например, молоко или орехи).

Рекомендую выбирать шоколад с минимальным количеством компонентов и с содержанием какао не менее 72%.

Откажитесь от белого шоколада, потому что в его составе нет тертого какао, зато содержится огромное количество сахара. Такой десерт вызывает резкие скачки глюкозы в крови, не принося никакой пользы.

С какого возраста можно давать детям сладкое

Доля свободного сахара (который не содержится в продуктах питания и служит добавкой) в рационе человека не должна превышать 5% от суточной нормы калорий.

По данным Роспотребнадзора, допустимое количество сахара для детей такое:

дети младше трех лет — не рекомендуется давать рафинированный сахар;

дети от трех до 10 лет — максимальное количество сахара в сутки — 12 г (до трех чайных ложек);

дети старше 10 лет и взрослые — до 25 г в сутки (не более шести чайных ложек).

Важно учитывать, что в рекомендованную норму входит не только чистый сахар, который добавляют в чай или другие напитки, но и все остальные источники сахара: конфеты, шоколад, печенье, сдоба, сладкая газировка и так далее.

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Тем не менее нельзя накладывать на сладкое табу, возводить его в культ «награды за успехи» или вешать на него клеймо «вредный продукт» — такой подход может спровоцировать развитие расстройства пищевого поведения.

Если вы будете ругать ребенка за съеденную конфету, прятать сладости или запрещать приближаться к пирожным, то при любой возможности он будет объедаться сладким впрок, не чувствуя насыщения, а это прямой путь к компульсивному перееданию или булимии.

Внимательно читайте состав сладостей: отдавайте предпочтение натуральным лакомствам без заменителей, красителей и усилителей вкуса. Иногда позволяйте ребенку сладкое, но обязательно после основного приема пищи и с учетом рекомендованных норм.

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