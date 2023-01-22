Как есть сладкое без вреда для зубов. Рекомендации стоматолога

И чем именно сахар опасен для эмали.

Стоматолог-терапевт Галина Хорьякова рассказала, как сладкоежкам сохранить зубы здоровыми.

Как сахар вредит зубам

Многие помнят рекламу жевательной резинки, призванной поддерживать кислотно-щелочной баланс во рту. Что это значит простыми словами? В норме во рту щелочная среда, но каждый раз после еды она нарушается. Бактерии, перерабатывающие остатки пищи, выделяют кислоту. Остатки углеводистой пищи, в том числе сахара, склонны к брожению, то есть дополнительному выделению кислоты.

Кислота лишает зубную эмаль (верхний слой коронки, защищающий все остальные ткани зуба) минералов и солей. После деминерализации, если не принять меры, начинается процесс последовательного разрушения тканей зубов. Эмаль — самое твердое вещество в организме, которое не подлежит восстановлению, если повреждается.

Как слюна помогает защитить зубы

Исходя из этого, нужно соблюдать несколько простых правил.

Во-первых, следует выбирать сладости, которое можно успеть съесть за непродолжительное время. Например, шоколадные конфеты, мармелад, зефир, пастилу и другие мягкие, легко жующиеся лакомства. Ириски, пристающие к зубам, карамель, сосательные конфеты нежелательны, поскольку относятся к «долгоиграющим» продуктам.

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Во-вторых, нужно сократить количество потребляемого за один раз сладкого. Этот совет вытекает из предыдущего: чтобы уложиться в 15 минут, можно элементарно съесть меньше.

В-третьих, не стоит пренебрегать продуктами, провоцирующими слюноотделение. К примеру, во время основного приема пищи можно есть овощи или фрукты, а после еды использовать жевательную резинку.

Как есть сладости без вреда для зубов

Слюна не в состоянии защитить зубы на 100%. Поэтому необходимо помнить о других правилах безопасного употребления сладостей.

Следует воздержаться от продуктов, содержащих сахар, в течение получаса после чистки зубов.

Зато можно позволить себе что-то сладкое перед чисткой. С этой точки зрения люди, привыкшие сначала завтракать, а потом чистить зубы, остаются в плюсе. Правда, употребление сладостей на завтрак не приветствуется гастроэнтерологами, но это уже другой вопрос.

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Рекомендуется есть продукты с сахаром в составе только после основного приема пищи, а не в качестве перекусов. В этом мнения стоматологов и диетологов совпадают: для организма нет никакой пользы от «чая с печенькой».

После десерта необходимо тщательно прополоскать рот водой или специальным ополаскивателем. Если такой возможности нет, можно пожевать жвачку, чтобы омыть зубы хотя бы слюной. У жевательной резинки есть свои минусы, но она действительно помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс, в этой части реклама не врет.

Сладкие напитки, особенно газированные, желательно пить через трубочку. Такой способ помогает уменьшить взаимодействие сладкого с тканями зубов. Но регулярное использование соломинки для коктейлей приводит к образованию морщин. Поэтому разумнее просто не пить сладкие напитки.

Чтобы сохранить зубы здоровыми, необходимо не забывать чистить их дважды в день.

Кроме того, важно приходить к стоматологу на периодический осмотр. Кариес имеет несколько стадий: если своевременно его выявить, можно замедлить или предотвратить разрушение зубов.

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