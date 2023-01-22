Как есть сладкое без вреда для зубов. Рекомендации стоматолога
Стоматолог-терапевт Галина Хорьякова рассказала, как сладкоежкам сохранить зубы здоровыми.
Как сахар вредит зубам
Многие помнят рекламу жевательной резинки, призванной поддерживать кислотно-щелочной баланс во рту. Что это значит простыми словами? В норме во рту щелочная среда, но каждый раз после еды она нарушается. Бактерии, перерабатывающие остатки пищи, выделяют кислоту. Остатки углеводистой пищи, в том числе сахара, склонны к брожению, то есть дополнительному выделению кислоты.
Кислота лишает зубную эмаль (верхний слой коронки, защищающий все остальные ткани зуба) минералов и солей. После деминерализации, если не принять меры, начинается процесс последовательного разрушения тканей зубов. Эмаль — самое твердое вещество в организме, которое не подлежит восстановлению, если повреждается.
Как слюна помогает защитить зубы
Слюна нейтрализует молочную кислоту примерно на 15 минут. Она омывает ткани зуба от остатков сладкого.
Исходя из этого, нужно соблюдать несколько простых правил.
Во-первых, следует выбирать сладости, которое можно успеть съесть за непродолжительное время. Например, шоколадные конфеты, мармелад, зефир, пастилу и другие мягкие, легко жующиеся лакомства. Ириски, пристающие к зубам, карамель, сосательные конфеты нежелательны, поскольку относятся к «долгоиграющим» продуктам.
Во-вторых, нужно сократить количество потребляемого за один раз сладкого. Этот совет вытекает из предыдущего: чтобы уложиться в 15 минут, можно элементарно съесть меньше.
В-третьих, не стоит пренебрегать продуктами, провоцирующими слюноотделение. К примеру, во время основного приема пищи можно есть овощи или фрукты, а после еды использовать жевательную резинку.
Как есть сладости без вреда для зубов
Слюна не в состоянии защитить зубы на 100%. Поэтому необходимо помнить о других правилах безопасного употребления сладостей.
Следует воздержаться от продуктов, содержащих сахар, в течение получаса после чистки зубов.
Зато можно позволить себе что-то сладкое перед чисткой. С этой точки зрения люди, привыкшие сначала завтракать, а потом чистить зубы, остаются в плюсе. Правда, употребление сладостей на завтрак не приветствуется гастроэнтерологами, но это уже другой вопрос.
Рекомендуется есть продукты с сахаром в составе только после основного приема пищи, а не в качестве перекусов. В этом мнения стоматологов и диетологов совпадают: для организма нет никакой пользы от «чая с печенькой».
После десерта необходимо тщательно прополоскать рот водой или специальным ополаскивателем. Если такой возможности нет, можно пожевать жвачку, чтобы омыть зубы хотя бы слюной. У жевательной резинки есть свои минусы, но она действительно помогает поддерживать кислотно-щелочной баланс, в этой части реклама не врет.
Сладкие напитки, особенно газированные, желательно пить через трубочку. Такой способ помогает уменьшить взаимодействие сладкого с тканями зубов. Но регулярное использование соломинки для коктейлей приводит к образованию морщин. Поэтому разумнее просто не пить сладкие напитки.
Чтобы сохранить зубы здоровыми, необходимо не забывать чистить их дважды в день.
Для чистки рекомендованы пасты, содержащие фторид. Они защищают зубы и делают их устойчивыми к действию молочной кислоты.
Кроме того, важно приходить к стоматологу на периодический осмотр. Кариес имеет несколько стадий: если своевременно его выявить, можно замедлить или предотвратить разрушение зубов.
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