5 продуктов, которые нельзя есть натощак

Далеко не все привычные блюда подходят для первого приема пищи.

Утренний прием пищи должен быть сбалансированным, желательно белково-жировым, чтобы насытить организм и придать сил. Большинство едят на завтрак неподходящие продукты, а при употреблении их натощак это может привести к хронической изжоге, развитию сахарного диабета II типа, ухудшению работы сердечно-сосудистой системы.

Из-за длительного перерыва между приемами пищи во время ночного сна, а также особенностей работы пищеварительного тракта некоторые привычные для завтрака продукты теряют свою энергетическую ценность и могут негативно сказаться на здоровье органов брюшной полости.

Чтобы завтрак не стал причиной проблем с пищеварением и заболеваний, рекомендую исключить из утреннего меню пять продуктов.

Дрожжевая выпечка

Булочки, хлеб и сладкая выпечка на дрожжах не подходят для завтрака. Дрожжи, входящие в состав хлебобулочных изделий, раздражают стенки желудка и могут стать причиной газообразования в кишечнике.

Мучные изделия с добавлением сахара провоцируют скачки глюкозы в крови и поднимают уровень инсулина. Такой завтрак повышает риск развития инсулинорезистентности, усиливает голод и приводит к перееданию в течение дня, а это грозит ожирением.

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Круассан и кофе — худший вариант завтрака. Здесь соединены сразу два неподходящих продукта: дрожжи и сахар провоцируют вздутие и нарушение пищеварения, а кофе раздражает слизистую желудка, которая вырабатывает агрессивный желудочный сок, провоцируя появление гастрита.

Кофе с молоком также нельзя пить натощак, потому что вяжущие вещества, которые есть в кофе, связываются с молочным белком и образуют твердые соединения, оседающие в почках в виде конкрементов.

Цитрусы

Свежие фрукты и свежевыжатый цитрусовый сок богаты кислотой, которая разъедает нежную слизистую желудка. Цитрусовые на завтрак противопоказаны, если у вас есть гастрит с повышенной кислотностью желудка, язва и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Бананы

Бананы не вредят состоянию желудка и пищеварению, но лучше употреблять их после основного приема пищи. Эти фрукты богаты калием и магнием (один банан содержит 9% суточной нормы магния), который быстро усваивается при употреблении натощак. Это приводит к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, нарушая калиево-магниевый баланс в организме.

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Кисломолочные продукты

Йогурт, творог, кефир и другие кисломолочные продукты не следует есть сразу же после пробуждения. Полезные бактерии, содержащиеся в этих продуктах, будут сразу уничтожены соляной кислотой, которая скопилась в желудке за время сна.

Рекомендуется есть кисломолочные продукты после основного приема пищи, чтобы они смогли улучшить пищеварение и поддержать нормальное состояние микрофлоры кишечника.

Огурцы

После пробуждения в желудке нет достаточного количества желудочного сока, который помогает переваривать твердую клетчатку. Из-за этого организм долго расщепляет входящие в состав огурцов кислоты и пищевые волокна, что приводит к возникновению изжоги и дискомфорта в желудке.

Регулярное употребление свежих огурцов натощак может спровоцировать гастрит, язвенную болезнь, хроническую изжогу и раздражение слизистой.

Unsplash/Jonathan Pielmayer

Если вы любите есть на завтрак тост с красной рыбой и свежим огурцом, рекомендую заменить овощ на авокадо — хороший источник полезных жиров с более мягкой клетчаткой, который благотворно влияет на работу ЖКТ и улучшает кишечную перистальтику.

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