5 неочевидных причин развития сахарного диабета. Разбираемся с эндокринологом

Дело далеко не всегда в сладостях.

По статистике Международной федерации диабета, в 2021 году диабетом болели 537 млн человек по всему миру. Причем, по данным Всемирной организации здравоохранения, у 95% всех диабетиков диагностирован именно сахарный диабет II типа. Он также называется приобретенным: в основе этого отклонения уменьшение выработки и снижение активности инсулина.

Коварство сахарного диабета заключается в том, что при отсутствии контроля за уровнем глюкозы в крови осложнения развиваются постепенно и незаметно для больного на протяжении нескольких лет. При этом самого человека ничего не беспокоит, а значит, поводов для обследования и лечения нет.

Что же приводит к развитию сахарного диабета? Есть несколько банальных истин: лишний вес, переедание, стресс, сопровождающийся выбросом гормонов. Рассказываем о пяти не таких очевидных факторах, которые могут спровоцировать развитие этого заболевания.

Инсулинорезистентность

Инсулинорезистентность — это снижение чувствительности организма к инсулину. Главные симптомы: висцеральное ожирение (накопление жира в брюшной полости вокруг органов), повышение уровня глюкозы в крови, высыпания в области лба и подбородка.

К сожалению, мало кто из врачей говорит об инсулинорезистентности. Именно она является первой ступенькой сахарного диабета II типа. Если своевременно ее заметить, можно скорректировать образ жизни и не допустить развития сахарного диабета.

«Засахаренные» белки

Еще одной причиной развития сахарного диабета II типа является накопление AGEs (конечных продуктов гликирования). Это молекулы белков, пораженных сахарами, то есть «засахаренные» белки. Они разрушают коллаген, эластин, повреждают стенки сосудов, вызывают системное воспаление в организме.

Образуются они при избытке сахаров, а также попадают в организм вместе с пищей (например, с мясом с поджаренной глазированной корочкой).

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Проблемы с эндокринной системой

Эндокринные патологии (не только связанные с поджелудочной железой) могут также способствовать развитию сахарного диабета.

Дисбаланс микроорганизмов в кишечнике

Еще одна достаточно весомая причина развития сахарного диабета — дефицит микробиоты или ее дисбаланс: когда в кишечнике преобладают патогены или условные патогены, например дрожжевые грибы. Это провоцирует увеличение иммунной нагрузки, вызывая системное воспаление. Последнее, в свою очередь, увеличивает вероятность диабета.

Неподходящие продукты

Питание продуктами, не подходящими генетически, — также одна из возможных причин заболевания. Наряду с пищевой гиперчувствительностью III типа. Последняя возникает при употреблении продуктов, несвойственных конкретной этнической группы. Например, для рациона северных народов несвойственно обилие клетчатки (овощей, фруктов).