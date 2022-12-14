Почему постоянно хочется сладкого? Полезная альтернатива конфетам и шоколаду от нутрициолога
Любовь к сладкому таит в себе опасность для здоровья. Ежедневное употребление конфет, сладкой выпечки и других продуктов с добавленным сахаром грозит заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ожирением. Избыток сахара снижает иммунитет и ускоряет процессы старения.
Почему хочется сладкого
В большинстве случаев желание съесть что-то сладкое спровоцировано негативными эмоциями или дефицитом питательных веществ. Многие заедают сладостями стресс, а некоторые заменяют полноценный прием пищи круассаном с кофе. Из-за этого организм получает пустые углеводы, трансжиры и рафинированные сахара.
У любителей шоколада, как правило, есть нехватка магния в организме. Тяга к другим сладостям говорит о недостатке хрома, фосфора, серы и триптофана.
Восполнить дефицит хрома помогут брокколи, виноград, твердые сыры и курица. Богатые источники фосфора — говядина, рыба, яйца, орехи и овощи. Рекордсмены по содержанию аминокислоты триптофан — твердый сыр, шпинат, изюм, кунжут, грибы.
Острая тяга к сладкому может быть вызвана дефицитом питательных веществ в организме, например при длительном голодании или соблюдении низкоуглеводной диеты. Организм испытывает нехватку белков, жиров и углеводов и заставляет мозг искать быстрые источники энергии, которую находит в маковой булочке или куске торта.
Исправить ситуацию поможет сбалансированный рацион, соблюдение режима и питательные блюда, которые защитят от тяги к сахарно-глюкозным продуктам.
Чем полезным заменить сладости
Поднять настроение помогает не только шоколад, но и другие полезные продукты, богатые магнием: орехи, семечки, бананы, авокадо.
При этом не нужно совсем отказываться от шоколада, ведь натуральный с содержанием какао-бобов более 72% и без добавления сахара очень полезен: улучшает мозговую деятельность, укрепляет память, снижает риск развития инсульта и инфаркта.
Плюшки, булочки и пирожные следует заменить на домашнюю выпечку из безглютеновой муки без добавления сахара.
Также сладости можно заменить полезными альтернативами.
Урбеч
Полноценная замена шоколадным пастам из магазина. Паста из необжаренных орехов и семян улучшает работу головного мозга, питает организм полезными жирами, витамином Е. Пробуйте разные урбечи: из фундука, льна, кунжута, мякоти кокоса, тмина, расторопши, кешью.
Манго без сахара
Полезный сухофрукт, богатый растительной клетчаткой. Манго обладает эффектом адсорбента: впитывает токсины и отравляющие вещества, а после выводит их из организма.
Употребление сухофруктов положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, улучшает пищеварение, нормализует настроение и улучшает сон. Отмечу, что в 100 г манго содержится пятая часть суточной нормы витамина А, который улучшает регенерацию клеток и поддерживает иммунитет.
Фруктовая пастила без сахара
Натуральную фруктовую пастилу готовят из свежих яблок, абрикосов или слив, не добавляя сахар, подсластители, ГМО, консерванты и красители. В составе настоящей пастилы нет ничего, кроме яблок, ягод, сорбата калия. Процесс производства позволяет сохранить полезные свойства фруктов, витамины и минералы.
В таком десерте нет глютена, зато много клетчатки, которая улучшает пищеварение и работу кишечника. Пастила дает организму энергию и улучшает настроение.
Домашний кокосовый пудинг без сахара
Ингредиенты:
· кокосовые сливки — 1,5 чашки;
· кэроб — 1/2 чашки (2 ст. л. с горкой);
· кокосовый сахар — 2 ч. л.;
· тапиоковый крахмал — 1 ч. л.
Поставить на средний огонь небольшую кастрюлю, положить в нее все ингредиенты и перемешивать до однородности две-три минуты. Увеличить огонь, довести массу до слабого кипения и варить, пока смесь не загустеет (еще две-три минуты).
Убрать с огня, остудить, разложить в небольшие формы и поставить на один-два часа в холодильник. Подавать со свежими или замороженными ягодами.
При напряженных отношениях со сладким рекомендую пересмотреть питание и обратить внимание на дефицит витаминов и минералов в организме.
Сбалансированный рацион, наполненный важными нутриентами и витаминами, помогает побороть тягу к сладкому, избавив от ежедневного употребления сахарного «допинга».
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