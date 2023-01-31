«Срывы длились неделями, как у алкоголиков»: 3 личные истории девушек с расстройствами пищевого поведения

Героини рассказали, что помогло им решиться на изменения.

Переедание, недоедание, постоянные метания от жестких диет к «зажорам» и обратно. Многие не придают значения своим проблемам во взаимоотношениях с едой, считая их результатом временного стечения обстоятельств или и вовсе нормальным способом похудеть. Наши героини рассказали, к чему это привело их и как они решились все изменить.

«Молодой человек переложил на меня свои комплексы, и я стала зависимой от похудения»

Валерия Стрельцова, 34 года, ведущий специалист в инвестиционной компании.

Анорексия пришла в мою жизнь, когда мне было 19. С юности я отличалась пышными формами, но избыточного лишнего веса у меня не было. И вообще я всегда считала, что тощей я быть не могу, так как моя мама полненькая.

Полностью изменила мою жизнь встреча с молодым человеком, который уже в ходе наших отношений как-то бросил фразу: «Ты у меня такая крупненькая». Она меня очень задела, хотя сейчас я уже понимаю, что он просто переложил свои комплексы на меня: он был ниже меня ростом и, видимо, думал, что если я похудею, мы будем смотреться более гармонично. Так я начала свой путь похудения.

Сначала все было безобидно, я просто перестала есть мучное по вечерам и за несколько месяцев похудела на 5-7 кг. Увидев такие результаты, я захотела попробовать похудеть еще и продолжила убирать из рациона один продукт за другим, пока в нем не остались только фрукты и йогурты.

Итог — в 20 лет я весила 43 кг. У меня начались проблемы со здоровьем: гастрит, аменорея (отсутствие месячных), низкое давление, дефицит железа. Я постоянно чувствовала слабость и головокружение, постоянно мерзла, даже летом. И у меня полностью отсутствовал какой-либо интерес к нормальным человеческим радостям. Валерия Стрельцова

Когда тебя затягивает процесс похудения, ты становишься зависимым и не думаешь ни о чем, кроме того, как бы не поправиться, считаешь калории. Вся жизнь начинает крутиться вокруг еды, притом той, которую ты не ешь.

Я перестала ходить гулять с друзьями, потому что боялась, что накормят чем-то вредным, избегала праздничных посиделок, потому что там много вкусной еды. Валерия Стрельцова

Самое страшное — что твои близкие и родные пытаются тебя остановить и вернуть к нормальной жизни, но ты никого не слышишь. Есть только ты и твои лишние килограммы.

Помогло мне выйти из этого замкнутого круга похудения знакомство с моим будущим мужем и огромное желание иметь детей. Гинекологи говорили, что если я не возьмусь за голову, то детей у меня не будет. И, путем проб и ошибок, я все-таки смогла набрать с 43 до 54 и в итоге забеременеть, но на это ушло несколько лет.

А после родов у меня опять произошел откат: я хотела скинуть лишнее, и меня опять затянул этот омут. Я похудела на 10 кг — до 47.

Второй раз набрать вес и прийти в себя мне удалось, как бы прискорбно это ни звучало, после смерти папы. Я очень грустила и каждый день ела много сладкого. Видимо, это помогало мне психологически справиться с горем, и я не думала о весе.

Если честно, окончательно разобраться с вопросом анорексии мне помогло расставание с мужем и возможность полюбить себя и понять, чего хочу я. Когда я стала уделять больше времени себе и своим желаниям, расстройство окончательно ушло на второй план.

Фото Из личного архива Валерии Стрельцовой

К психологам и психиатрам я никогда не обращалась, через все это я прошла сама. Это очень сложный и длительный процесс, и отголоски этой болезни до сих пор дают о себе знать. Проблемы со здоровьем, которые я получила тогда, остались со мной по сей день.

Но, пройдя путь борьбы с РПП, я научилась любить себя, избегать в своем окружении людей, которые могут попытаться оскорбить или унизить. И главное — правильно питаться и любить спорт.

Девушкам, которые сейчас борются с РПП, я хочу сказать: милые, все мы красивы и уникальны. В первую очередь никогда не начинайте худеть для того, чтобы кому-то понравиться, и не думайте, что это сделает вас более уверенными в себе. Нет, этого не будет.

Чтобы быть красивой и уверенной в себе, не обязательно быть худой или соответствующей стандартам. Найдите интересное и радующее вас занятие. Развивайте себя внутренне (читайте, учитесь, изучайте) и внешне, но не с помощью диет, голодовок и тому подобного. Ухаживайте за собой, занимайтесь спортом, наряжайтесь, красуйтесь. Только тогда, когда вы полюбите себя по-настоящему, и жизнь кардинально изменится и заиграет яркими красками.

«Срывы длились неделями, как у алкоголиков»

Анастасия Марченко, 32 года, основатель сети студий массажа и коррекции фигуры.

С детства я была склонна к полноте, несмотря на активность — занималась балетом с шести лет, порой шесть раз в неделю. С 13 лет я начала активно худеть, впервые попробовала диету, которая длилась неделю, — были дни на воде и дни, когда можно было съесть 100 г говядины, два яйца или овощной салат.

Я стойко выдержала этот спринт, похудела и поняла, что на таких диетах я больше сидеть не хочу. Со временем сброшенный вес, конечно же, вернулся. Через время я начала пробовать другие подходы в питании, потому что мечта похудеть так и оставалась мечтой.

Были разные подходы в питании: и сыроедение, и вегетарианство, и то самое ПП, и дробное питание, о котором все так любят говорить. Худела в том числе с диетологами и врачами, которые в основном сажали на «правильное» дробное питание маленькими порциями, при котором ты все время испытываешь чувство голода.

Результат диет всегда был один — на ограничениях я худела, а как только начинала позволять себе что-то из еды, вес быстро возвращался назад. Плюс были срывы. Анастасия Марченко

Сначала это были единичные случаи, и их можно было списать на так называемый читмил (когда на диете позволяешь себе что-то «запретное»). Но с каждым заходом в похудение они случались все чаще и быстрее после начала диеты.

Доходило до недельных зажоров, прямо как у алкоголиков. Только они пьют, а я ела до состояния, когда плохо физически. Да и морально тоже — в такие моменты чувствуешь себя безвольным животным, испытываешь чувство вины за каждый съеденный кусок. Анастасия Марченко

Так продолжалось несколько лет, пока я не поняла, что нужно что-то менять, что все эти методы не работают.

Я начала искать другие подходы — ведь есть же люди, которые едят все, что хочется, и не толстеют, и не срываются. «Как им это удается?» — думала я. И ответы нашлись: я наткнулась на так называемое интуитивное питание. Тогда информации по этой теме было мало, поэтому я начала самостоятельно лопатить литературу и пробовать на себе новый подход.

Первое, с чего я начала — разрешила себе есть все — вот прямо все, что хочется! Для человека, который постоянно качался на качелях: «худею на ПП — ем, что хочу, и сразу набираю», это было очень сложное решение. Архисложное. Был страх, что я буду есть все подряд и в больших количествах и меня разнесет еще больше.

Но этого не случилось — наоборот, я стала более чутко относиться к своим желаниям, научилась не переедать, а чувствовать, когда приходит насыщение. В итоге я пришла к двух-трехразовому питанию без перекусов.

Парадокс, но питание стало как раз таки более правильным и полезным. Прислушиваясь к желаниям тела, я поняла, что в целом в обычной жизни хочется обычной еды в количестве, которое нужно нашему телу, чтобы поддерживать его функционирование.

Фото Из личного архива Анастасии Марченко

Конечно, я могу съесть десерт, пиццу, да все что угодно, главное — не переедать, останавливаться в момент насыщения.

Параллельно я работала с психологом, не по вопросу питания, а по жизненным нюансам в целом. Это было важно, так как причина РПП — не в еде, а в психике и некорректно работающих поведенческих рефлексах. Как говорят — нет удовольствия в жизни, будет удовольствие на тарелке.

Вот мои рекомендации для тех, кто устал качаться на пищевых качелях.

Первое. Подумайте, каким вы хотели бы видеть свое тело. Что для вас важно и для чего вы это делаете. Похудеть — самая некорректная цель. Похудеете, а что дальше? А зачем конкретно вам нужно худеть? Может быть, и так все в порядке (особенно у девушек, которые и так стройны, но зачем-то хотят похудеть еще, доводя себя до истощения). А до какого состояния конкретно вам нужно худеть?

Когда я задумалась над всеми этими вопросами, то поняла, что мне не нужно быть 40-42 размера, вполне себе подойдет и 44-46-й. Но при этом важно, чтобы мое тело было ухоженным, кожа была без целлюлита и рыхлости. Важно именно качество тела, а не его размер.

И второе. В таком вопросе, как РПП и в целом работа с телом, обращайтесь к специалистам. Почему-то у нас принято считать, что мы сами можем справиться, сами все знаем. Но это далеко не так — различные специалисты (врачи, массажисты, тренеры, диетологи) учатся много лет, чтобы понять, как работает организм, психологи и психотерапевты годами изучают психику. Мы не лечим сами себе зубы, а идем к стоматологу. Так же нужно поступать и в вопросе пищевого поведения и лишнего веса.

«Заедала тревогу, пока не становилось тяжело дышать»

Анна, 32 года (имя героини изменено по ее просьбе).

Обратиться к специалисту я решила, когда обнаружила себя в очередной раз в 23.00 возле холодильника и увидела на весах +12 кг за полгода. Еда перестала быть и удовольствием, и тем самым «топливом» для организма. Я просто ела, пока не становилось тяжело дышать.

Последние несколько месяцев я дважды покупала новые джинсы не потому что хотелось, а потому что прежние становились малы. И все это время я боялась посмотреть правде в глаза. А правда в том, что за тягой к сладкому, жирному, мучному стоят внутренние конфликты, которые я до определенного времени не решала, а заедала. Анна

Всем в прошлом году пришлось нелегко. Общая обстановка в стране и в мире наложилась на мою эмоциональную нестабильность. Я ушла из найма, открыла свое дело, а это — большой стресс из-за возникших финансовых рисков. Плюс я — работающая мама, ребенок и вся семья вместе с ним долго адаптировались к детскому саду. Свои потребности я постепенно отодвинула на задний план, хотя всегда любила спорт и правильно питалась.

Freepik/freepik

Я начала прорабатывать этот вопрос с психологом. Выяснили, что «заедаю» я чаще всего именно страх за свое финансовое состояние, и придумали план выхода из этого страха, в котором был такой пункт: заместить еду другими удовольствиями.

Для меня это спорт, пешая прогулка за прослушиванием музыки или подкаста, чтение книг, чашка кофе (без сладостей!) в спокойной обстановке.

Но дело не шло. Мне было физически сложно делать что-либо: в буквальном смысле не было сил. То есть даже с профессиональным психологом, который «раскопал» проблему, мне не удалось ее решить.

Пару месяцев назад я познакомилась с health-коучем. Она объяснила, что проблема не в отсутствии мотивации, в чем часто мы себя виним. А в нехватке физического ресурса из-за истощения организма. Я сдала анализы по списку рекомендаций, начала принимать витамин D и другие нутриенты, дефициты которых были обнаружены. Анна

Стала вводить новые привычки, которые были направлены на восстановление физического и эмоционального баланса. Все делали постепенно, чтобы мозгу было проще воспринимать все нововведения и строить новые нейронные связи.

Мы проводим раз в неделю поддерживающие сессии: коуч помогает преодолеть то самое внутреннее сопротивление новому, безоценочно поддерживает.

Пока не могу похвастаться впечатляющими результатами на весах, потому что мы только начали совместную работу. Но я вновь вернулась в спортзал, веду дневник питания и без угрызений совести вношу туда кусок торта или конфету. Но если и ем что-то подобное, то осознанно, получая удовольствие от этого, а не заглушая страхи очередной порцией быстрых углеводов.

Мнение профессионала

На вопросы «СЭ» о расстройствах пищевого поведения ответила health-коуч Любовь Сотникова.

С чего обычно начинается РПП и к каким тревожным симптомам у себя стоит присмотреться

РПП — это комплекс психических расстройств, которые выражаются в жестком неприятии своего тела и извращенных отношениях с едой. Они могут быть полярными — голод или, наоборот, сильное переедание, и даже с последующим вызыванием рвоты. Общий знаменатель у них один — нездоровые отношения с пищей.

Есть различные психологические тесты на РПП, но, как правило, они субъективны. Также на РПП нет анализа: ни один показатель крови не сможет показать наличие нарушения пищевого поведения.

Исходя из своего опыта работы с клиентами, я бы не делила на крайности: либо есть РПП, либо его нет. Спектр подобных расстройств очень широк, и здесь важен индивидуальный подход.

Что можно предпринять самому и как понять, что пора обращаться к специалисту

Ведение пищевого дневника — безоценочное фотографирование своих тарелок или запись в блокнот всех приемов пищи — дает потрясающий результат в качестве первого шага для выявления и осознания проблемы. Так мы возвращаем процесс потребления пищи в зону своей ответственности, давая мозгу сигнал: «Все в порядке, ситуация под контролем».

Ведите его хотя бы на протяжении недели. Записывайте эмоции, которые вы ощущаете в моменте: съели сейчас этот кусок торта вместе с чувством вины или насладились каждым кусочком? Пропустили завтрак, а до обеда еще пара часов, и вот вы на работе пьете чай с конфетами? Через неделю вы уже сможете увидеть закономерности: хочу есть к обеду, потому что завтрак не был сытным или его не было вовсе, за ужином переели, поэтому утром не хочется завтракать и так далее.

Freepik/freepik

Просмотрите дневник и проанализируйте, есть ли в тарелке все необходимое для функционирования организма: белок (мясо, бобовые), сложные углеводы (крупы, цельнозерновые макароны), жиры (масла), клетчатка (овощи) — и в каком количестве это присутствует в рационе. Не превалируют ли в питании быстрые углеводы и насыщенные жиры? Этот вариант подходит для тех, кто обладает элементарными знаниями о нутриентах.

Дальше вы принимаете решение: справитесь ли сами или нужна помощь специалиста.

На понятном примере. Вы едете на автомобиле, и тормозные колодки начинают издавать специфические звуки. Будете ли вы ждать, что неполадки станут критичными, или сразу обратитесь в автосервис, чтобы машина не подвела по дороге на важную встречу?

Так же и с пищевым поведением. Не все обращаются к специалисту, по разным причинам. Стыдно, нет денег, не считают это важным, не считают это расстройством. Опять-таки человек может не догадываться о своем РПП, считать себя лишь слабохарактерным.

Но если уже есть зацикленность и избирательность в еде, от этого страдают здоровье и самооценка, если вы чувствуете вину после переедания, попытки держать диету заканчиваются срывами, то не стоит стыдиться обращения к специалисту. Это не заразно и не стыдно.

Длительные страдания и даже отрицание проблемы ведут к физическим нарушениям. Когда страдать от избыточного веса или, наоборот, дистрофии начнет тело, разорвать этот замкнутый круг будет еще сложнее.

Кто поможет в борьбе с РПП

Все зависит от степени нанесенного «ущерба»: насколько далеко зашло расстройство, развились ли сопутствующие осложнения. Тяжелые формы лечатся под наблюдением врачей и психотерапевтов. Но совершеннолетний человек в первую очередь должен сам понять и захотеть изменить ситуацию.

Работа с health-коучем имеет место на любом этапе появления вопросов с едой. Она даст возможность посмотреть на свою ситуацию с другой стороны, увидеть скрытые выгоды от переедания и голодания или пищевых аффектов.

Тут как нигде действует правило: профилактировать легче, чем лечить. Не стоит ждать, пока откажут тормоза.

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