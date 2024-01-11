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Мушмула: польза и вред для организма человека, калорийность, как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 19:00

5 мин.

Мушмула: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Крупный план плодов мушмулы.
Фото Wirestock/www.istockphoto.com
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Мушмула — экзотическое дерево с кисло-сладкими плодами. Существует около 30 разновидностей этого растения, но основных культивируемых видов два — германская и японская. Германская мушмула была известна уже более 10 веков до нашей эры. Этот вид появился в Юго-Западной Азии или Юго-Восточной Европе. Родиной происхождения японской мушмулы, как ни странно, считается Китай.

Калорийность и БЖУ мушмулы

Калорийность мушмулы — 47 ккал.

В 100 г:

  • белков — 0,43 г;

  • жиров — 0,2 г;

  • углеводов — 10,44 г.

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Польза мушмулы

Мушмула — ценный источник витаминов и минералов. В ней содержится калий, который помогает снизить давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Она также богата витамином С, который способствует укреплению иммунной системы и защищает от инфекций и болезней.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Для мужчин

Мужчинам крайне полезно употреблять мушмулу при подагре и камнях в почках. Кроме того, этот экзотический плод способствует быстрому восстановлению организма после физических нагрузок.

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Для женщин

Мушмула — источник антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на здоровье женщин.

Мушмула богата витамином C, который помогает улучшить общее состояние кожи. Кроме этого, эти плоды содержат фолиевую кислоту, которая играет важную роль в регуляции менструального цикла и поддержании здоровья репродуктивной системы.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
Фото Viktoria Hodos/www.istockphoto.com

Для детей

Мушмула содержит витамины и минералы, необходимые для правильного роста и развития детей.

Витамин С помогает укрепить иммунную систему, что особенно важно для детей, которые часто подвержены простудам и инфекциям.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Мушмула способствует улучшению пищеварения и может помочь справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Мочегонные свойства мушмулы помогают очистить организм от токсинов и шлаков, что также важно для здоровья детей.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Однако перед тем как вводить мушмулу в рацион детей, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у ребенка есть аллергия или какие-то проблемы со здоровьем.

Вред мушмулы

Мушмула может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Кроме этого, ее не рекомендуется есть при заболеваниях ЖКТ.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Мушмула содержит небольшое количество цианидов. Если употреблять плоды в большом количестве (более 7 штук в день), то эти соединения, накопленные в организме, спровоцируют отравление.

Кроме того, излишнее потребление мушмулы может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта у детей.
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог

Мушмула в косметологии

Мушмула активно применяется в косметологии. Из ее мякоти и сока делают кремы и лосьоны. Очень популярно масло мушмулы, которое используется как компонент натуральной косметики. Оно способствует удалению омертвевших клеток, стимулирует процесс регенерации. Маски из мушмулы обладают тонизирующим действием, разглаживают морщины, повышают эластичность кожи.

Фото Evgenia Gordienko/www.istockphoto.com

Вкусные блюда с мушмулой

Варенье из мушмулы

Ингредиенты:

  • мушмула 5 кг;

  • сахар 1,5 кг;

  • лимон 1 шт.;

  • вода 1,5 л.

Фото oxyzay/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Помыть мушмулу, очистить от шкурки и убрать косточки.

  2. Вскипятить в кастрюле воду. Добавить туда сахар и сок лимона. Помешивать до однородности.

  3. Выложить в сироп мушмулу. Варить на среднем огне 15 минут, затем снять с огня и оставить на 7-8 часов.

  4. Снова довести до кипения, варить 5-7 минут и снова оставить до полного остывания.

  5. Проварить варенье еще раз.

  6. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Компот из мушмулы и вишни

Ингредиенты:

  • мушмула — 400 г;

  • вишня — 200 г;

  • вода — 3 л;

  • сахар — 180 г.

Компот
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Вишню и мушмулу промыть и удалить хвостики.

  2. Положить мушмулу и вишню в банку.

  3. Вскипятить воду и залить ее в банку. Закрыть крышкой и дать постоять 20-30 минут.

  4. Воду слить обратно в кастрюлю. Добавить в кастрюлю сахар и опять довести до кипения.

  5. Залить горячим сиропом вишню и мушмулу и закатать крышкой.

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Как выбрать и хранить мушмулу

Следует выбирать мушмулу среднего размера. Ее цвет должен быть равномерным, без темных пятен, а кожура — без повреждений и признаков загнивания. Хранится мушмула всего несколько дней в прохладном месте, поэтому рекомендуется держать ее в холодильнике.

Популярные вопросы
Сколько мушмулы можно есть в день
Взрослому человеку стоит ограничиться семью плодами в день: мушмула содержит небольшое количество цианидов, которые накапливаются в организме и могут привести к отравлению. Норму для ребенка стоит обсудить с врачом.
Когда начинается сезон мушмулы
Мушмула японская созревает в начале лета, а германская — к концу осени.
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