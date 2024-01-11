Мушмула: польза и вред для здоровья

Мушмула — экзотическое дерево с кисло-сладкими плодами. Существует около 30 разновидностей этого растения, но основных культивируемых видов два — германская и японская. Германская мушмула была известна уже более 10 веков до нашей эры. Этот вид появился в Юго-Западной Азии или Юго-Восточной Европе. Родиной происхождения японской мушмулы, как ни странно, считается Китай.

Калорийность и БЖУ мушмулы

Калорийность мушмулы — 47 ккал.

В 100 г:

белков — 0,43 г;

жиров — 0,2 г;

углеводов — 10,44 г.

Польза мушмулы

Мушмула — ценный источник витаминов и минералов. В ней содержится калий, который помогает снизить давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

Для мужчин

Мужчинам крайне полезно употреблять мушмулу при подагре и камнях в почках. Кроме того, этот экзотический плод способствует быстрому восстановлению организма после физических нагрузок.

Для женщин

Мушмула — источник антиоксидантов, которые оказывают положительное влияние на здоровье женщин.

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Для детей

Мушмула содержит витамины и минералы, необходимые для правильного роста и развития детей.

Мушмула способствует улучшению пищеварения и может помочь справиться с проблемами желудочно-кишечного тракта.

Однако перед тем как вводить мушмулу в рацион детей, необходимо проконсультироваться с врачом, особенно если у ребенка есть аллергия или какие-то проблемы со здоровьем.

Вред мушмулы

Мушмула содержит небольшое количество цианидов. Если употреблять плоды в большом количестве (более 7 штук в день), то эти соединения, накопленные в организме, спровоцируют отравление.

Мушмула в косметологии

Мушмула активно применяется в косметологии. Из ее мякоти и сока делают кремы и лосьоны. Очень популярно масло мушмулы, которое используется как компонент натуральной косметики. Оно способствует удалению омертвевших клеток, стимулирует процесс регенерации. Маски из мушмулы обладают тонизирующим действием, разглаживают морщины, повышают эластичность кожи.

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Вкусные блюда с мушмулой

Варенье из мушмулы

Ингредиенты:

мушмула — 5 кг;

сахар — 1,5 кг;

лимон — 1 шт.;

вода — 1,5 л.

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Способ приготовления:

Помыть мушмулу, очистить от шкурки и убрать косточки. Вскипятить в кастрюле воду. Добавить туда сахар и сок лимона. Помешивать до однородности. Выложить в сироп мушмулу. Варить на среднем огне 15 минут, затем снять с огня и оставить на 7-8 часов. Снова довести до кипения, варить 5-7 минут и снова оставить до полного остывания. Проварить варенье еще раз. Разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Компот из мушмулы и вишни

Ингредиенты:

мушмула — 400 г;

вишня — 200 г;

вода — 3 л;

сахар — 180 г.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Вишню и мушмулу промыть и удалить хвостики. Положить мушмулу и вишню в банку. Вскипятить воду и залить ее в банку. Закрыть крышкой и дать постоять 20-30 минут. Воду слить обратно в кастрюлю. Добавить в кастрюлю сахар и опять довести до кипения. Залить горячим сиропом вишню и мушмулу и закатать крышкой.

Как выбрать и хранить мушмулу

Следует выбирать мушмулу среднего размера. Ее цвет должен быть равномерным, без темных пятен, а кожура — без повреждений и признаков загнивания. Хранится мушмула всего несколько дней в прохладном месте, поэтому рекомендуется держать ее в холодильнике.