Гранатовый сок: польза и вред для здоровья

Раньше гранатовый сок часто давали людям после тяжелых болезней, и не просто так. Этот напиток укрепляет иммунитет и улучшает состав крови — поднимает гемоглобин и тем самым помогает бороться с анемией. Врач общей практики подробно рассказала об этих и о других особенностях гранатового сока.

Калорийность и БЖУ гранатового сока

Гранатовый сок отличается низким содержанием калорий. В 100 мл гранатового сока содержится примерно 54 ккал.

В 100 г:

белков — 0,2 г;

жиров — 0,3 г;

углеводов — 13 г.

Хотя гранаты теряют большую часть содержания витамина С при выжимании сока, они сохраняют почти весь калий, около 536 мг. Это важный минерал, который помогает нервам и сердцу оставаться здоровыми.

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Польза гранатового сока

Уточним, что гранатовым соком невозможно лечиться. Но регулярно добавляя небольшое количество напитка (например, один стакан раз в несколько дней), можно разнообразить рацион и получить положительное влияние на здоровье.

Для женщин

Из-за обильных менструаций многие женщины подвержены железодефицитной анемии. Гранатовый сок помогает восстановиться при таком состоянии.

Для мужчин

Благодаря антиоксидантным свойствам гранатовый сок способствует улучшению кровообращения. Это может положительно влиять на половую функцию. Также гранатовый сок может немного снизить простатический антиген (ПСА) в крови.

Для детей

Гранатовый сок содержит много калия и витамина С. Эти питательные вещества способствуют росту и развитию детей. Они также могут укрепить иммунную систему.

Вред гранатового сока

Несмотря на все полезные свойства, гранатовый сок имеет ряд противопоказаний.

Высоко е содержание сахара

Гранатовый сок содержит натуральные сахара, поэтому людям с сахарным диабетом стоит быть осторожнее с этим напитком.

Взаимодействие с некоторыми лекарствами

Гранатовый сок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Если вы регулярно принимаете какие-то препараты, перед употреблением напитка рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Опасность приема натощак

Гранатовый сок не рекомендовано пить утром: большое количество сахара резко поднимает показатель глюкозы в крови и способствует его такому же резкому падению.

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Гранатовый сок в косметологии и медицине

Косметология

Гранатовый сок широко используется в косметических средствах. Благодаря антиоксидантным свойствам и способности улучшать текстуру кожи напиток сокращает видимость морщин и увлажняет кожу.

Медицина

Некоторые исследования показывают, что гранатовый сок может оказывать положительное влияние на сердце, снижать риск развития атеросклероза и уменьшать воспаление.

Вкусные рецепты с гранатовым соком

Домашний гранатовый сок

Ингредиенты:

гранат — 1 шт.;

вода — 250 мл;

сахар — по вкусу.

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Способ приготовления:

Очистить гранат, переложить зерна в чашу блендера, взбить; Полученную массу процедить через сито; Добавить сахар по вкусу.

Соус «Наршараб»

Ингредиенты:

гранат — 2 шт.;

перец горошком — по вкусу;

кориандр — по вкусу;

базилик сушеный — по вкусу;

соль — щепотка.

Фото Elena Sapegina/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Приготовить сок из двух гранатов по рецепту выше; Получившийся сок варить в кастрюле около 30 минут на маленьком огне. Помешивая, пока напиток не уварится наполовину. Добавить специи. Затем попробовать соус: если гранаты кислые, можно добавить немного сахара или меда. Готовый соус остудить, разлить в стеклянную посуду и хранить в холодильнике.

Как выбрать и хранить гранатовый сок

При выборе гранатового сока рекомендуется обращать внимание на следующие факторы:

Натуральность. Покупайте напиток, содержащий 100% натуральный сок без добавления сахара и искусственных добавок. Состав должен быть максимально простым. Качество. Лучше выбирать гранатовый сок, произведенный из свежих и качественных фруктов. Обратите внимание на репутацию производителя. Лучше всего делать сок самостоятельно или покупать напиток, который готовят при вас.

Гранатовый сок следует хранить в прохладном и сухом месте, защищая от прямых солнечных лучей. После открытия рекомендуется хранить напиток в холодильнике и выпить в течение нескольких дней.