Базилик: польза и вред для организма

С греческого слово «базилик» переводится как «царская трава». Раньше его использовали для лечения знатных особ. Родина базилика — Азия. По легенде, в Европу его завезли воины Александра Македонского, вернувшиеся из азиатских походов. Сейчас базилик — одна из излюбленных пряностей в европейской кухне. Вместе с экспертом расскажем о его пользе и использовании в кулинарии.

Калорийность и БЖУ базилика

В 100 г базилика содержится 23 ккал.

белков — 3 г;

жиров — 1 г;

углеводов — 1 г.

Польза базилика

Для детей

Базилик рекомендуется вводить в рацион ребенка не раньше двух лет. Нужно начинать с небольших доз, чтобы исключить развитие аллергии.

Растение имеет важное свойство: оно улучшает аппетит. Базилик также приносит пользу пищеварению, предотвращая газообразование.

Для женщин

В базилике содержится эвгенол. Это вещество обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Его часто используют в косметических средствах, чтобы бороться с угрями и прыщами.

Кроме того, базилик известен болеутоляющими свойствами, поэтому будет эффективен против неприятных ощущений во время менструации.

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Для мужчин

Базилик защищает организм от онкологии, в частности от рака простаты.

Также считается, что базилик повышает либидо.

Вред базилика

Людям, которые переболели коронавирусом или имеют склонность к тромбообразованию, а также девушкам, которые принимают оральные контрацептивы, нужно быть особенно осторожными с базиликом в больших количествах. Эта трава содержит много витамина К, который способствует свертыванию крови.

Базилик в косметологии

Перед использованием любых средств лучше проконсультироваться со специалистом.

Средство для роста волос

Мелко нарежьте три веточки базилика и три веточки розмарина. Залейте литром кипятка. Дайте настояться час. Процеженным настоем смачивайте кожу головы после мытья. Такое средство глубокое питает и увлажняет волосы, способствует их росту.

Противовоспалительный лосьон для лица

Возьмите половину столовой ложки измельченных листьев базилика и залейте ее половиной стакана кипятка. Настаивайте раствор, пока вода полностью не остынет. Смочите настоем ватный диск и протирайте им лицо каждый вечер. Воспаления на коже уменьшатся.

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Маска против воспалений

Измельчите базилик до пастообразного состояния с помощью блендера или кофемолки. Разведите водой до нужной консистенции. Нанесите на проблемные участки кожи на 10-20 минут. Умойтесь теплой водой. Такое средство тоже эффективно справляется с воспалениями на коже.

Вкусные рецепты с базиликом

Капрезе с базиликом

Ингредиенты:

помидоры черри — 10 шт.;

моцарелла — 10 шариков;

базилик — 2 веточки;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль и свежемолотый перец — по вкусу

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Способ приготовления:

Базилик тщательно промыть, отсоединить листочки от стебельков. При желании базилик нарезать на небольшие полосочки. Помидоры и моцареллу нарезать, выложить в порционный салатник. Аккуратно положить базилик, добавить приправу и полить маслом.

Томатный соус к мясным блюдам с базиликом

Ингредиенты:

спелые помидоры — 500 г;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 30 мл;

базилик — большой пучок.

Фото fcafotodigital/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Сделать надрезы на помидорах и обдать их кипятком, чтобы шкурка легко отделилась от сочной мякоти. В сковороде нагреть масло и обжарить давленый чеснок до золотистого цвета, затем добавить помидоры. Тушить до состояния соуса. Снять с плиты, добавить специи и остудить. Базилик мелко нарезать и пересыпать в уже остывший соус. Далее пропустить его через мясорубку или взбить блендером. В холодильнике соус будет храниться 3-4 дня в закрытом контейнере.

Как выбрать базилик

Выбирайте базилик с листьями без пятен или признаков увядания. Стебли должны быть упругими и недряблыми, а листья — свежими. Базилик должен иметь сильный аромат. Чем сильнее он пахнет, тем свежее.

Как хранить базилик

Как хранить свежий базилик

Поместите стебли базилика в стакан с водой. Помните, что растению нужно обеспечить доступ к воздуху, иначе оно может начать плесневеть. Поставьте стакан в теплое место, но не на прямое солнце.

Если вы хотите сохранить базилик на несколько дней, то положите его в пластиковый пакет или контейнер и храните в холодильнике.

Как хранить сушеный базилик

В таком виде базилик хранится несколько лет. Засушить можно двумя способами:

Воздушное сушение

Закрепите стебли базилика вместе и подвесьте их в сухом, теплом и вентилируемом месте. Через несколько дней листья будут полностью сухими.

Фото Animaflora/www.istockphoto.com

Сушка в духовке

Если хотите ускорить процесс, то можете высушить базилик в духовке при низкой температуре (около 40-50°C) в течение нескольких часов.