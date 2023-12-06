Базилик: польза и вред для организма
С греческого слово «базилик» переводится как «царская трава». Раньше его использовали для лечения знатных особ. Родина базилика — Азия. По легенде, в Европу его завезли воины Александра Македонского, вернувшиеся из азиатских походов. Сейчас базилик — одна из излюбленных пряностей в европейской кухне. Вместе с экспертом расскажем о его пользе и использовании в кулинарии.
Калорийность и БЖУ базилика
В 100 г базилика содержится 23 ккал.
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белков — 3 г;
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жиров — 1 г;
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углеводов — 1 г.
Польза базилика
Для детей
Базилик рекомендуется вводить в рацион ребенка не раньше двух лет. Нужно начинать с небольших доз, чтобы исключить развитие аллергии.
Растение имеет важное свойство: оно улучшает аппетит. Базилик также приносит пользу пищеварению, предотвращая газообразование.
В базилике содержится большое количество клетчатки, которая работает в кишечнике, как «щетка», нормализуя его работу.
Для женщин
В базилике содержится эвгенол. Это вещество обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами. Его часто используют в косметических средствах, чтобы бороться с угрями и прыщами.
Кроме того, базилик известен болеутоляющими свойствами, поэтому будет эффективен против неприятных ощущений во время менструации.
Для мужчин
Базилик защищает организм от онкологии, в частности от рака простаты.
В базилике содержится большое количество биофлавоноидов — органических соединений, которые имеют противораковые свойства.
Также считается, что базилик повышает либидо.
Вред базилика
Людям, которые переболели коронавирусом или имеют склонность к тромбообразованию, а также девушкам, которые принимают оральные контрацептивы, нужно быть особенно осторожными с базиликом в больших количествах. Эта трава содержит много витамина К, который способствует свертыванию крови.
Базилик в косметологии
Перед использованием любых средств лучше проконсультироваться со специалистом.
Средство для роста волос
Мелко нарежьте три веточки базилика и три веточки розмарина. Залейте литром кипятка. Дайте настояться час. Процеженным настоем смачивайте кожу головы после мытья. Такое средство глубокое питает и увлажняет волосы, способствует их росту.
Противовоспалительный лосьон для лица
Возьмите половину столовой ложки измельченных листьев базилика и залейте ее половиной стакана кипятка. Настаивайте раствор, пока вода полностью не остынет. Смочите настоем ватный диск и протирайте им лицо каждый вечер. Воспаления на коже уменьшатся.
Маска против воспалений
Измельчите базилик до пастообразного состояния с помощью блендера или кофемолки. Разведите водой до нужной консистенции. Нанесите на проблемные участки кожи на 10-20 минут. Умойтесь теплой водой. Такое средство тоже эффективно справляется с воспалениями на коже.
Вкусные рецепты с базиликом
Капрезе с базиликом
Ингредиенты:
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помидоры черри — 10 шт.;
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моцарелла — 10 шариков;
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базилик — 2 веточки;
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оливковое масло — 2 ст. л.;
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соль и свежемолотый перец — по вкусу
Способ приготовления:
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Базилик тщательно промыть, отсоединить листочки от стебельков.
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При желании базилик нарезать на небольшие полосочки.
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Помидоры и моцареллу нарезать, выложить в порционный салатник.
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Аккуратно положить базилик, добавить приправу и полить маслом.
Томатный соус к мясным блюдам с базиликом
Ингредиенты:
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спелые помидоры — 500 г;
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чеснок — 3 зубчика;
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оливковое масло — 30 мл;
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базилик — большой пучок.
Способ приготовления:
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Сделать надрезы на помидорах и обдать их кипятком, чтобы шкурка легко отделилась от сочной мякоти.
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В сковороде нагреть масло и обжарить давленый чеснок до золотистого цвета, затем добавить помидоры.
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Тушить до состояния соуса.
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Снять с плиты, добавить специи и остудить.
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Базилик мелко нарезать и пересыпать в уже остывший соус.
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Далее пропустить его через мясорубку или взбить блендером.
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В холодильнике соус будет храниться 3-4 дня в закрытом контейнере.
Как выбрать базилик
Выбирайте базилик с листьями без пятен или признаков увядания. Стебли должны быть упругими и недряблыми, а листья — свежими. Базилик должен иметь сильный аромат. Чем сильнее он пахнет, тем свежее.
Как хранить базилик
Как хранить свежий базилик
Поместите стебли базилика в стакан с водой. Помните, что растению нужно обеспечить доступ к воздуху, иначе оно может начать плесневеть. Поставьте стакан в теплое место, но не на прямое солнце.
Если вы хотите сохранить базилик на несколько дней, то положите его в пластиковый пакет или контейнер и храните в холодильнике.
Как хранить сушеный базилик
В таком виде базилик хранится несколько лет. Засушить можно двумя способами:
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Воздушное сушение
Закрепите стебли базилика вместе и подвесьте их в сухом, теплом и вентилируемом месте. Через несколько дней листья будут полностью сухими.
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Сушка в духовке
Если хотите ускорить процесс, то можете высушить базилик в духовке при низкой температуре (около 40-50°C) в течение нескольких часов.
Фиолетовый базилик также может содержать некоторые дополнительные компоненты, такие как антоцианы. Именно они придают ему темный цвет и обеспечивают дополнительные антиоксидантные свойства.