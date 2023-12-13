Творог: польза и вред для здоровья

В народе творог называют «белым золотом». Никто до сих пор не знает историю его происхождения. Есть версия, что продукт появился случайно — оставшееся на столе молоко скисло, разделившись на сыворотку и кашеобразную массу. Ее попробовали, она понравилась. С тех пор и стали готовить.

Творог со временем приобрел огромную популярность. В Индии его считают символом удачи, а древние римляне обожали смешивать продукт с медом и запивать вином. Как бы удивительно ни казалось, но из творога делали даже пуговицы. Творожную массу помещали в печку, подсушивали и укладывали под пресс, после обратно в печь. Готовый продукт перекладывали в горшочки и заливали топленым маслом. За время хранения творожная масса могла настолько окрепнуть, что из нее делали пуговицы.

Калорийность и БЖУ творога

Творог — кисломолочный продукт, приготовленный на основе молока и закваски. Содержит в себе большое количество кальция, белка и кисломолочных бактерий. Он богат витаминами группы B и кальцием.

В 100 г творога:

Процент жирности Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность на 100 г, ккал Творог 1,8% 18 1,8 3,3 101 Творог 2% 18 2 3,3 103 Творог 3,8% 18 3,8 3,3 119 Творог 4% 16 4 1,4 110 Творог 5% 17 5 1,8 120 Творог 7% 15 7 1,5 129 Творог 9% 16 9 2,99 157 Творог 12% 14 12 2,8 175 Творог 15% 14 15 2,6 201 Творог 18% 14 18 2,8 229 Творог 20% 15 20 2,9 236 Творог 23% 10,4 23 16,2 313

В зависимости от вида в 100 г продукта может содержаться от 10 до 15 процентов суточной нормы кальция. Также в твороге содержится немалое количество:

калия;

фосфора;

селена;

витамина А.

Польза творога

Творог — отличный источник кальция. Этот элемент играет важную роль в поддержании здоровья костей. Как пишет медицинское издание WebMed, люди, которые потребляют суточную норму кальция, менее подвержены развитию остеопороза.

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Обезжиренный творог не оказывает сильного влияния на уровень глюкозы в крови (у продукта гликемический индекс не превышает 30 единиц), особенно по сравнению с другими нежирными молочными продуктами.

Также в твороге содержатся:

фосфор и кальций — эти вещества важны для качества волос и укрепления костей;

витамин D — необходим для здоровья костей;

витамин В12 — способствует здоровой выработке пищеварительных

ферментов и транспортировке необходимых питательных веществ в клетки;

витамин В2 — важен для здорового метаболизма.

Помимо этого, творог — отличный источник селена, который играет важную роль в работе щитовидной железы.

Польза для женщин

В первую очередь творог широко используют в диетическом питании, а также при лечении ожирения. Он богат кальцием, который необходим для поддержания красоты кожи, волос и ногтей. Кроме того, в продукте содержится железо, которое очень благоприятно влияет на работу репродуктивной системы.

Польза для мужчин

В твороге содержатся селен и цинк. Они способствуют выработке тестостерона, поддерживают либидо на высоком уровне, увеличивают подвижность и количество сперматозоидов.

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Польза для детей

Чтобы малыш рос подвижным, уверенно садился и вставал, ровно держал спинку, имел крепкие кости и зубы, с 8 месяцев (иногда с 6 месяцев) в его рацион вводится творог.

Он богат легкоусвояемым белком, кальцием, фосфором, витаминами группы B, которые способствуют развитию костно-мышечной ткани и нервной системы младенца.

Польза творога для спортсменов

Если человек занимается спортом, то употребление небольших порций творога перед сном или тренировкой может оказывать положительное влияние на восстановление мышц, а также способствовать здоровому обмену веществ.

Многие бодибилдеры предпочитают есть творог перед сном. Это помогает восстановлению ткани мускулов, а также уменьшает их разрушение.

Творог при похудении

При похудении многие отдают предпочтение обезжиренному творогу. Так как калорийность его значительно ниже, а белка в составе больше. Исследования показывают, что люди, соблюдающие диету, которая состоит из продуктов с высоким содержанием белка, в течение года сбрасывали вес эффективнее, чем люди, которые отказывались от белкового рациона.

Также научные данные говорят, что высокое потребление белка, такого как творожный казеин, помогает усилить чувство сытости в такой же степени, как и вареные яйца. Это может привести к снижению потребления калорий и потере лишних килограммов.

Лучше всего съедать творог (или запеканки и сырники из него) на завтрак и ужин. Можно также употреблять совсем небольшую порцию перед сном (но не более 100 г и без лишних добавок).

Доказано, что несколько ложек творога помогают справляться с бессонницей благодаря высокому содержанию в составе специальной аминокислоты — триптофана.

Однако при пониженной жирности продукта другие важные вещества хуже усваиваются. Например, кальций усваивается на 30-40% меньше, так как для этого необходим витамин D, а его показатель в обезжиренном твороге довольно низкий. Также нехватка жиров негативно отражается на внешнем виде кожи, волос и ногтей.

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Вред творога

Основные противопоказания к употреблению творога — это гастрит, непереносимость лактозы и проблемы с почками. Не следует много есть его людям с ожирением и при атеросклерозе.

Для людей с непереносимостью лактозы в магазинах можно найти творог без этого соединения. Однако к таким продуктам тоже нужно подходить с осторожностью. Лактоза может содержаться в них в небольших количествах. Поэтому перед покупкой обязательно следует проверить состав и способ приготовления такого продукта.

Творог усваивается дольше любых других кисломолочных продуктов — от полутора до трех часов в зависимости от вида. Поэтому гастроэнтерологи рекомендуют употреблять его в первой половине дня. Диетой, состоящей только из творога, увлекаться не стоит, достаточно 3-5 дней. Во время нее лучше исключить интенсивные тренировки, а сам творог не должен быть ниже 9% жирности.

Вкусные рецепты с творогом

Ресторанные сырники

Ингредиенты:

творог 5% — 400 г;

яйца — 1 шт.;

сахар/заменитель сахара — 3 ст.л.;

мука — 3-4 ст. л.;

ягоды — 1 горсть;

сода — на кончике чайной ложки;

соль — щепотка;

растительное масло — для жарки.

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Способ приготовления:

Размять творог вилкой или через блендер, добавить яйцо и перемешать. В творожную массу всыпать соль и сахар, тщательно перемешать (пока сахар не растворится). Добавить муку и соду, тесто хорошо вымесить. Сформировать заготовки сырников, их получится примерно 12-16 штук. Обжарить сырник с каждой стороны на раскаленной с маслом сковороде до появления золотистой корочки. Подавать со сметаной, ягодами или сгущенкой.

Запеканка «Как в детстве»

Ингредиенты:

творог 5% — 600 г;

молоко — 120 мл;

манка — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахар/заменитель сахара — 3 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

соль — щепотка.

Фото Arx0nt/www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Два раза перетереть творог через сито, чтобы не осталось комочков. Либо перебить блендером. Добавить соль, сахар и молоко, взбить массу блендером. Добавить манку и яйца, тщательно перемешать, отставить творожную смесь на 15 минут. Форму для запекания смазать сливочным маслом, вылить массу, ее толщина не должна превышать 4 см, иначе запеканка не пропечется. Духовку заранее прогреть, выпекать запеканку при 200 °С в течение 30 минут. Дать блюду остыть, после нарезать на небольшие кусочки. Подавать со сметаной, сгущенкой, ягодами или джемом.

Как выбрать творог

Качество творога зависит от технологии производства. Во многом на это влияет массовая доля жира, использование различных пищевых наполнителей и добавок. По данным Роспотребнадзора, качественный творог должен быть белого цвета с кремовым оттенком.

В обезжиренном или маложирном продукте может выделяться сыворотка, но в малых количествах. Консистенция должна быть мягкой и однородной. Однако часто упаковки в магазинах не позволяют ознакомиться с внешним видом творога. Сама пачка должна быть герметичной, в ином случае продукт может быть испорчен и существует риск попадания вредных микроорганизмов.

При покупке продукта на рынке следует уточнить у продавца место производства. Домашний творог имеет довольно высокую жирность, зачастую в нем обнаруживаются микробы. Специалисты рекомендуют подвергнуть такой продукт термической обработке.

Фото Detry26/www.istockphoto.com

Как хранить творог

У продукта небольшой срок годности, поэтому необходимо следить за его свежестью. Хранить творог следует в холодильнике, оптимальное время хранения 2 дня при температуре от 2 до 8°С. Однако можно хранить продукт и до 4 дней при температуре 0°С.

В морозильной камере срок хранения творога увеличивается и зависит от температуры:

от -1 до -6°С — до 6 дней;

от -12 до -18°С — в течение двух недель;

при глубокой заморозке (-35°С) — 1-2 месяца.