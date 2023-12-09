Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Артишок: польза и вред для организма человека, калорийность, как выбрать
Питание и еда

Сегодня, 09:00

8 мин.

Артишок: польза и вред для здоровья

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Артишоки на столе
Фото VadimZakirov/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Артишок — это многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Споры о его происхождении до сих пор не утихают. Одни ученые считают его родиной западную часть Средиземноморья, а другие уверены, что овощ пришел к нам из Азии.

Изначально его применяли как лекарственное растение, а потом стали использовать в пищу. Первыми это сделали древние египтяне. Но особое распространение овощ получил в Древнем Риме, там его считали особенным деликатесом.

Известно, что в Россию артишок попал при Петре I. По специальному указу императора его привезли из Голландии.

Сегодня лидер по производству артишоков — Италия. На ее долю приходится более 40% всего мирового экспорта.

Чеснок: как хранить, польза и&nbsp;вред для здоровья организма человека. Чеснок: польза и вред для здоровья

Калорийность и БЖУ артишока

Удивительно, но ближайшая родственница артишока — это обычная астра. Своим экзотическим видом овощ вызывает недоумение у многих. Обычный человек при виде странного «ежика» не подозревает о его необычайной пользе.

Половины артишоков на тарелке
Фото barmalini/istockphoto.com

В 100 г сырого артишока содержится 28 ккал, в вареном виде — 53 ккал.

Пищевая ценность на 100 г продукта:

  • белки — 1,2 г;

  • жиры — 0,1 г;

  • углеводы — 6,0 г.

Творог. 5 продуктов, которые восстанавливают печень. Советы врача

Польза артишока

Артишок очень древнее растение, о целебных свойствах которого стало известно еще пять тысяч лет назад. Его активно использовали врачеватели Древнего Египта и Древней Греции. Свежими плодами лечили цингу, ревматизм, заболевания печени, сердца, снимали отеки.

Кроме того, артишок очень богат витаминами: В4 (холин), Е, А, В5, В6, К, В1, В2, В9, С. Содержит фосфор, цинк, магний, калий, натрий, кальций.

За счет высокого содержания полезных веществ и клетчатки овощ полезен для работы ЖКТ, печени, мочевыделительной системы. Помимо этого, он защищает клетки от воздействия свободных радикалов, препятствует старению и развитию многих заболеваний, в том числе онкологии.

Польза для женщин

В артишоке содержится большое количество антиоксидантов, которые снижают риск развития рака молочной железы.

Вещества, содержащиеся в артишоке, помогают в расщеплении подкожного жира. Если добавить небольшую порцию овоща в ежедневный рацион, вы заметите, как в скором времени пропадут бока и целлюлит.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, ежедневное употребление овоща в сыром виде регулирует кровообращение в малом тазу, что уменьшает вероятность возникновения воспалительных заболеваний репродуктивной системы.

Польза для мужчин

В средневековой Европе артишок разрешали употреблять только мужчинам для «продолжительной любви». Однако овощ — это не только мощный афродизиак.

Различные антиоксиданты в составе растения препятствуют образованию рака предстательной железы у мужчин после 45 лет.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, артишок — это отличное средство в борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, которым больше всего подвержена сильная половина человечества.

Польза для детей

Артишок — это отличный источник витамина В9, который способствует обновлению клеток и стимулирует рост у детей.

Сырые артишоки крупным планом
Фото LauriPatterson/istockphoto.com

Также овощ активно борется с кожными проблемами — устраняет угревую сыпь, нейродермит, заеды у ребенка и зуд.

Вред артишока

Артишок содержит полифенол, который стимулирует выработку желчи. Поэтому овощ опасен для людей с холециститом или нарушением работы желчевыводящих путей.

При заболеваниях почек тоже лучше воздержаться от употребления продукта.

Не забывайте про индивидуальную непереносимость. Если не уверены в отсутствии аллергии, употребляйте овощ небольшими порциями.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Кроме того, детям до шести лет нельзя давать артишоки. Также следует отказаться от продукта во время грудного вскармливания.

Не стоит употреблять в пищу артишоки людям с низким или нестабильным артериальным давлением и с острыми заболеваниями ЖКТ.

Артишок в медицине

Благодаря полезным веществам в составе артишок активно применяют в медицине. Он обладает рядом фармакологических свойств:

  • оказывает желчегонное действие;

  • регенерирует клетки печени;

  • снижает уровень жирных кислот и холестерина;

  • имеет мочегонное действие.

На основе артишока производят его экстракт. Этот препарат обладает желчегонным, мочегонным, гепатопротекторным и гиполипидемическим эффектом.

Как заваривать имбирь. Как правильно заваривать имбирь

Экстракт артишока также:

  • улучшает работу кишечника;

  • снимает мышечные спазмы;

  • способствует разрушению камней в почках;

  • восстанавливает организм после интоксикации, включая алкоголь.

Экстракт артишока рекомендуется принимать как биологически активную добавку при отеках, вздутиях, тяжести в животе, сбоях в работе печени и лишнем весе.

Не занимайтесь самолечением! Перед употреблением препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Вкусные рецепты с артишоком

Артишоки в соусе

Ингредиенты:

  • артишоки — 2 кг;

  • лимон — 1 шт.;

  • белый хлеб — 50 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • петрушка — 2 стебля;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • соль — по вкусу.

Нарезанные артишоки на тарелке
Фото JackF/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Разрезать лимон пополам, из одной части выдавить в миску сок и смешать с небольшим количеством воды. От другой части отрезать небольшую дольку.

  2. У артишоков удалить ножки и грубые крайние листья, у оставшихся листочков обрезать кончики.

  3. Разрезать артишоки вдоль пополам или на четыре части, удалить сердцевину.

  4. Овощ полить соком оставшейся половины лимона, а после опустить в лимонную воду.

  5. Оставить артишоки в лимонном маринаде на 15 минут. После достать их и поместить в глубокую кастрюлю.

  6. Добавить оставшийся ломтик лимона, крошки хлеба, оливковое масло, мелко нарезанный чеснок и петрушку.

  7. Влить небольшое количество воды, она должна немного покрывать артишоки.

  8. Добавить щепотку соли и хорошо перемешать.

  9. Довести до кипения, после убавить огонь до среднего, накрыть крышкой и варить еще 45 минут. Артишоки должны стать мягкими.

  10. Блюдо следует подавать сразу.

Артишоки по-римски

Ингредиенты:

  • артишоки — 8 шт.;

  • лимон — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • петрушка — 1 пучок;

  • оливковое масло — 1/2 стакана;

  • свежая мята, соль, молотый перец — по вкусу.

Приготовленные артишоки на тарелке
Фото plastic_buddha/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Очистить артишоки от листьев, оставить только белые листочки в середине. Стебли обрезать на 5 см снизу.

  2. В воду добавить сок лимона и опустить туда овощ.

  3. Измельчить петрушку, мяту и чеснок, добавить оливковое масло, соль, перец и тщательно все перемешать.

  4. Раскрыть листья артишоков и аккуратно полить сердцевину 3/4 соуса, снова их закрыть.

  5. Артишоки головками вниз поместить в глубокую сковороду так, чтобы во время готовки они не перевернулись.

  6. Сверху залить оставшимся соусом и добавить воду. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне около часа (до выкипания воды).

  7. Подавать блюдо можно и холодным, и горячим.

Как выбрать артишок

При покупке артишока следует обратить внимание на несколько моментов:

  • соцветие должно быть упругим и тяжелым, а внешние лепестки мясистыми;

  • влаги на соцветии быть не должно (даже в минимальном количестве);

  • свежий и спелый овощ может быть только зеленого цвета, пятна или сухие листья свидетельствуют о перезрелости или поражении заболеваниями;

  • листья не должны быть раскрыты, а должны плотно прилегать к соцветию;

  • артишоки не обладают ароматом, поэтому при ощущении посторонних запахов лучше отказаться от покупки.

Если выбираете артишоки в контейнерах, то будьте особенно внимательны. Часто недобросовестные продавцы пытаются скрыть сгнившие или высохшие соцветия.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Как хранить артишок

Хранить артишок следует в холодильнике, но недолго. Овощ лучше приготовить или съесть в сыром виде сразу после покупки. При длительном хранении он теряет полезные свойства и вкус.

Хранить артишоки вне холодильника можно не более недели. Замораживать продукт не рекомендуется.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Популярные вопросы
Сколько стоит артишок
Стоимость овоща в каждом магазине разная. Средняя цена артишоков начинается от 400 рублей за 1 кг.
Что по вкусу напоминает артишок
Артишок имеет уникальный и насыщенный вкус. Может чем-то напоминать авокадо или молодой грецкий орех.
Перепелиные яйца: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Перепелиные яйца: польза и вред для здоровья
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана
FT указала на заметную потерю Западом интереса к Украине
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
dasdsadada

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Последние новости
8 дек 20:45
Нутрициолог рассказала, можно ли пить какао перед сном
8 дек 10:45
Нутрициолог назвала продукт, который нельзя есть при COVID-19
7 дек 10:15
Нутрициолог рассказала, кому противопоказан ромашковый чай
6 дек 20:15
Диетолог назвал самый опасный продукт для печени
5 дек 23:00
Диетолог рассказал, кому нельзя есть острую пищу
dasdsadada