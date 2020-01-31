Российский борец дисквалифицирован на четыре года за допинг

Российский борец Шамиль Хириев дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Четырехлетнее отстранение отсчитывается с 25 апреля 2019 года.

Как отмечается, спортсмен наказан за нарушение пункта 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена»).

Хириев является победителем первенства России 2019 года среди юниоров в весовой категории до 79 кг.