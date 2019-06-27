Олимпийский чемпион Садулаев завоевал золото на Европейских играх в Минске

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал обладателем золотой медали на Европейских играх в весовой категории до 97 кг. Нурмагомед Гаджиев, его соперник по финалу из Азербайджана, не смог принять участие в схватке и поздравил россиянина с победой.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес – улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.

Европейские игры проходят в Минске с 21 июня по 1 июля.