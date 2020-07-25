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Карелин назвал невосполнимой потерей гибель олимпийского чемпиона Иваницкого

16:40

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Александр Карелин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Иваницкого. Олимпийский чемпион по вольной борьбе-1964 скончался на 83-м году жизни. 21 июля он ушел в лес за грибами и не вернулся. В субботу стало известно, что Иваницкий утонул.

— Уход Александра Владимировича — тяжелая невосполнимая утрата... Светлая память великому борцу, человеку с большой буквы. Глубоко скорблю его семье, — цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России Карелина.

Дополнительная информация:

http://www.wrestrus.ru/news/fsbrnews/Novosti_federacii/aleksandr_karelin_uhod_aleksandra_vladimirovicha_tjazhelaja_nevospolnimaja_utrata

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