Карелин назвал невосполнимой потерей гибель олимпийского чемпиона Иваницкого

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Александр Карелин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Иваницкого. Олимпийский чемпион по вольной борьбе-1964 скончался на 83-м году жизни. 21 июля он ушел в лес за грибами и не вернулся. В субботу стало известно, что Иваницкий утонул.

— Уход Александра Владимировича — тяжелая невосполнимая утрата... Светлая память великому борцу, человеку с большой буквы. Глубоко скорблю его семье, — цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России Карелина.