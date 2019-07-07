Гаджимурад Рашидов: "Тренеры сказали, что я боролся как шахматист"

Гаджимурад Рашидов выиграл проходящий в Сочи чемпионат России по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг. Для двукратного чемпиона Европы, двукратного призера чемпионатов мира в неолимпийском весе до 61 кг это первый личный титул в олимпийской категории.

– Тренера сказали, что я боролся в Сочи как шахматист, – улыбнулся Гаджимурад Рашидов. – Хотя я в шахматы не со школы. Главное, что появилось ощущение, что я в этом весе боролся всегда – чувствую себя очень хорошо. Выступать в весе до 65 кг при рабочих 67-68 кг – самое то. Я еще после 2017 года хотел переходить в олимпийский вес, но остался с одной целью – выиграть ЧМ-2018. В итоге получилось два подряд серебра на чемпионате мира – для российского борца это тяжело. Видимо, не суждено было в том весе. Но я уверен, что все к лучшему – чтобы я еще больше работал, трудился, старался... Мне очень понравилось бороться в "Айсберге". Сразу чувствуется, что зал пропитан духом Олимпийских игр. И я впервые выиграл чемпионат России в олимпийском весе. Соперничество с Ахмедом Чакаевым? Пока счет 1:2, в его пользу. Пожелаю Ахмеду скорейшего выздоровления – ведь на Евроиграх он боролся с травмой. Впереди еще более серьезный отбор, так что отдыхать долго не буду – надо готовиться дальше.

Бронзовый призер Евроигр-2019 в весе до 65 кг, двукратный призер чемпионатов мира Ахмед Чакаев был освобожден от чемпионата России. Как Чакаев и Рашидов будут отбираться на сентябрьский чемпионат мира, тренерский штаб определит на первом тренировочном сборе после чемпионата страны. Чемпионат мира пройдет в 14–22 сентября Казахстане и станет первым лицензионным турниром на Олимпиаду-2020.