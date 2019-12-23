Александр Карелин: «На чемпионате России будем применять все предложения UWW, до мелочей»

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, сообщил что чемпионат России по греко-римской борьбе пройдет 16-19 января в Новосибирске по стандартам Объединенного мира борьбы (UWW).

— Работаем над картинкой, над наглядностью, над подачей, надеемся, что будет вкусно. Мы учли все уроки годичной давности, когда федерация борьбы Калининградской области проводила аналогичный турнир, а также сопоставили все с чемпионатом мира в Нур-Султане, — сказал Карелин. — Будем применять все, до мелочей — включая то, как были оборудованы места для секундантов и боковых арбитров. То, что сегодня представляется широкой аудитории на главных стартах календаря UWW — это интересно. Есть над чем поработать по аспекту «церемония награждения», сделать его покороче, я бы даже сказал, сделать его молниеносным. А в остальном, все на уровне. Я сложно относился к изменению световых и цветовых гамм турниров, но результаты показывают, что UWW приняло верное решение.

17 января определятся победители и призеры в весовых категориях до 55, 60, 63 и 130 кг, 18 января — до 72, 77 и 97 кг, 19 января — до 67, 82 и 87 кг. Главным судьей чемпионата России в четвертый раз подряд станет рефери олимпийской категории Сергей Коваленко.