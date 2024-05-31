Штангист Албегов объяснил, почему не вернул в МОК бронзовую медаль Олимпиады-2012

Российский тяжелоатлет Руслан Албегов объяснил, почему не вернул в Международный олимпийский комитет (МОК) свою бронзовую медаль Игр 2012 года.

В четверг, 30 мая, МОК объявил о том, что 36-летний штангист был лишен награды из-за нарушения антидопинговых правил. Медаль за третье место в весовой категории свыше 105 кг перейдет Чон Сан Гуну из Южной Кореи.

«Я не вернул в МОК эту медаль по одной простой причине. У меня ее нет, я эту награду подарил кому-то задолго до того, как ее у меня решили отнять. Как я понял, когда они узнали, что медали у меня нет, то решили сделать дубликат для корейца», — цитирует Албегова ТАСС.

В августе 2019 года Международная федерация тяжелой атлетики временно отстранила Албегова из-за нарушений антидопинговых правил. В октябре 2020-го россиянин был дисквалифицирован на два года на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории. Позже его отстранение было продлено.

Албегов объявил о завершении профессиональной карьеры в начале 2022 года.