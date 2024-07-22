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Сегодня, 20:46

Штангисты установили десять рекордов страны на чемпионате России в Новосибирске

Алина Савинова
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Десять национальных рекордов были установлены на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

В соревнованиях среди взрослых спортсменов чемпион мира Артем Окулов, выступавший в весовой категории до 89 кг, установил высшее достижение в толчке (206 кг), в этом же виде программы (96 кг) рекордсменкой стала Елизавета Жаткина (весовая категория до 49 кг).

Жаткина также установила рекорд России в толчке среди спортсменок до 23 лет. В этой же возрастной категории два рекорда на счету супертяжеловеса Даниила Вагайцева — в рывке (187 кг) и в сумме (412 кг).

Валерия Древновская стала новой рекордсменкой страны в сумме упражнений в весовой категории до 59 кг среди спортсменок в возрасте до 17 и до 20 лет (180 кг). Варваре Кузьминовой (весовая категория — 76 кг) в соревнованиях спортсменок до 17 лет покорились рекорды в рывке (107 кг), толчке (128 кг) и сумме (235 кг).

Источник: ТАСС
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