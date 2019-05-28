Павел Колобков: "Не сомневаюсь, что чемпионат мира пройдет на высочайшем уровне"

Министр спорта Павел Колобков отметил, что российские города, которые примут чемпионат мира, обладают всей необходимой инфраструктурой. По его словам турнир пройдет на высочайшем уровне.

- Проведение чемпионата мира по волейболу – это большое и радостное событие для нашей страны, - цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта. - Россия зарекомендовала себя как надежный организатор крупнейших международных спортивных мероприятий. И волейбольный турнир лучших сборных планеты не станет исключением.

Выбранные города-организаторы обладают всей необходимой инфраструктурой и готовы к встрече многочисленных болельщиков со всего мира. Не сомневаюсь, что чемпионат мира по волейболу пройдет на высочайшем уровне и запомнится всем великолепной организацией и настоящим праздником дружбы и спорта.

Напомним, названа восемь из десяти российских городов, в которых пройдет чемпионат мира-2022 среди мужских команд. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Оставшиеся два города станут известны позднее.

Напомним, ЧМ-2022 пройдет с 26 августа по 11 сентября. В нем примут участие 24 сильнейшие сборные мира.