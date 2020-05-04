Чемпионка мира по волейболу Татьяна Кошелева рассказала, за счет чего у Китая такая сильная сборная. Напомним, прошлый сезон российская доигровщица отыграла именно в этой стране.

— Дисциплина. Она там правда сумасшедшая?

— В Китае очень быстрая смена поколений. Чуть ли не ежегодная. Там большая конкуренция и всегда есть замены. Людской ресурс огромен. Плюс есть система. У них ежедневный рутинный труд. Четыре-пять часов утром, четыре часа вечером — вот такой тренировочный день. Представляете, девять часов? Для меня это сверхнагрузка. В таком режиме выжить и сохранить здоровье и желание — это большой труд.

— Кто выживает — звезда, кто нет — до свидания?

— Работают на износ, да. Но о тех, кто достиг высот, заботятся. Есть пенсионный фонд. Олимпийские чемпионы — вообще особый ранг.

— Как и у нас — пожизненная стипендия?

— Вроде да.

— Сможете коротко объяснить: почему у них сейчас настолько крутая женская сборная?

— Пришло хорошее поколение. Плюс отличный тренер — Лан Пин. Она много ездит по миру, привозит и специалистов, и знания. У них есть система. Конечно же, дают плоды объемы. В клубе, где я играла, было две сборницы. Могу сказать, что их трудоспособность и техническая оснащенность вызывают уважение. У них, например, на подкорке сидит, что нужно не просто ткнуть мяч, а качественно довести его до партнера. (Владимир Иванов)