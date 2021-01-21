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Олимпийский чемпион Бережко перешел в «Галатасарай»

16:13
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Доигровщик «Динамо» Юрий Бережко продолжит карьеру в Турции. Он подписал контракт с «Галатасараем», сообщает Twitter суперлиги.

36-летний Бережко выступал в московском клубе с 2014 года. Ранее он играл за «Нефтяник», «Модену», «Зенит» из «Казани» и краснодарское «Динамо».

В составе сборной России Бережко выиграл Олимпиаду 2012 года. Также он становился чемпионом Европы и победителем Мировой лиги.

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