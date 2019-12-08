«Не смог предать Казань». Алекно рассказал, почему не возглавил питерский «Зенит»

Знаменитый волейбольный тренер Владимир Алекно дал большое интервью обозревателю «СЭ» Владимиру Иванову. Именитый наставник подтвердил, что к нему поступало заманчивое предложение от «Зенита» из Санкт-Петербурга. Тренер казанского «Зенита» объяснил, почему отказался.

— Правда, что весной вы летали в Петербург на переговоры с местным «Зенитом»?

— Да-да. Конечно.

— Что должны были предложить, чтобы вы дали согласие?

— Они хотят команду будущего. И они предложили мне будущее. Поверьте, это было не из тех предложений, которые делают каждый день. Но у меня были причины отказаться, и я их изложил. Думаю, убедил.

— Объясните.

— Идти туда только для того, чтобы сменить один город на другой и заработать лишнюю копейку — это мне неинтересно. Сделать там лучший клуб в мире — интересно. Но для этого нужно быть готовым на все 100. Я сейчас не готов. Это первое.

Есть еще причина. Основная. Я не смог. Не смог, имея контракт в Казани, имея свою историю в этом городе, перешагнуть через все, предать.

— Но раз вы все-таки поехали на переговоры, значит, были готовы к обсуждению?

— Я знал, что скажу нет. Просто у Питера и Казани единый спонсор. Меня пригласил к себе уважаемый человек. Я посчитал правильным, нужным и корректным выразить свою позицию не по телефону, а напрямую. Лично. В глаза. Поэтому и полетел.

— «Не смог предать». Это укор в адрес Туомаса Саммелвуо?

— Опустим это. По Туомасу у меня вообще своя позиция. Но я оставлю ее при себе. (Владимир Иванов)

Большое интервью Алекно читайте в «СЭ» в понедельник