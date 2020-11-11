«Локомотив» проиграл «Белогорью», но вышел в «Финал четырех» Кубка России

«Белогорье» победило новосибирский «Локомотив» (3:2) в матче заключительного тура полуфинальной группы Кубка России.

Несмотря на поражение, «Локо» вышел в «Финал четырех». Команде для выхода в финальный этап достаточно было набрать одно очко. «Локомотиву» удалось это сделать благодаря победе в первых двух партиях.

В «Финале четырех» также сыграют казанский и петербургский «Зенит». Четвертый участник станет известен позднее. За единственную путевку сразятся АСК, «Кузбасс», московское «Динамо» и «Динамо-ЛО».

Кубок России. Мужчины

Полуфинальный этап. Группа A

«Белогорье» (Россия) — «Локомотив» Н (Россия) — 3:2 (19:25, 19:25, 25:18, 25:20, 15:11)

11 ноября.