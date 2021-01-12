«Ленинградка» обыграла «Липецк» в чемпионате России
20:59
В матче 18-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин «Ленинградка» победила «Липецк» (3:2). Счет в партиях — 27:25, 14:25, 21:25, 25:22, 15:9.
Команда из Петербурга идет четвертой в чемпионате. «Липецк» на восьмом месте.
Чемпионат России. Женщины
18-й тур
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Липецк» (Липецкая область) — 3:2 (27:25, 14:25, 21:25, 25:22, 15:9)
12 января.
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