«Ленинградка» обыграла «Липецк» в чемпионате России

В матче 18-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин «Ленинградка» победила «Липецк» (3:2). Счет в партиях — 27:25, 14:25, 21:25, 25:22, 15:9.

Команда из Петербурга идет четвертой в чемпионате. «Липецк» на восьмом месте.

Чемпионат России. Женщины

18-й тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Липецк» (Липецкая область) — 3:2 (27:25, 14:25, 21:25, 25:22, 15:9)

12 января.