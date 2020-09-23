Завершились матчи второго тура чемпионата России по волейболу среди женщин.

Краснодарское «Динамо» победило «Енисей» (3:0). С шестью очками команда возглавляет турнирную таблицу. «Динамо-Ак-Барс» переиграло «Уралочку-НТМК» (3:2) и с пятью очками идет вторым.

Чемпионат России. Женщины

2-й тур

«Локомотив» (Калининградская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 1:3 (23:25, 25:12, 24:26, 23:25)

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 2:3 (25:22, 21:25, 31:29, 22:25, 11:15)

«Протон» (Саратов) — «Липецк» (Липецкая область) — 3:2 (25:19, 11:25, 25:11, 21:25, 15:11)

«Динамо» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:22)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:2 (24:26, 22:25, 25:18, 25:21, 17:15)

23 сентября.