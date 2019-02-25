Камехо хочет выступить на Олимпиаде в Токио в составе сборной России

Российский волейболист кубинского происхождения Ореоль Камехо заявил о желании выступить на Олимпийских играх в Токио в составе сборной России. Ранее сообщалось, что спортсмен подал документы в Международную федерацию волейбола (ФИВБ) на смену спортивного гражданства.

– Сборная России – одна из сильнейших в мире, выступать за нее – предмет гордости для спортсмена, – приводит ТАСС слова Камехо. – Когда завершится процедура смены спортивного гражданства, у меня появится возможность выступать за российскую национальную команду. И если тренеры сборной России будут заинтересованы во мне, я, разумеется, с удовольствием буду за нее выступать.

Олимпиада? Конечно, мне очень хочется выступить в Токио. Но все будет зависеть от решения тренерского штаба сборной и ФИВБ.

Камехо является игроком петербургского "Зенита". В 2018 году он получил российское гражданство. По правилам ФИВБ в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.

Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства