Камехо подал документы на получение российского спортивного гражданства

Российский волейболист кубинского происхождения Ореоль Камехо подал документы в Международную федерацию волейбола (ФИВБ) на смену спортивного гражданства. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

- Камехо подал документы на смену спортивного гражданства, мы - также со своей стороны. Этот вопрос будет рассматриваться на административном совете FIVB в марте, - цитирует ТАСС Яременко.

Камехо является игроком петербургского "Зенита". В 2018 году он получил российское гражданство. По правилам ФИВБ в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.

Сам спортсмен заявлял, что хотел бы выступать за сборную России.