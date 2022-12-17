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Сегодня, 18:09

Екатерина Енина: «Выход в финал Кубка России — это «вау»

Антон Бабошин
Корреспондент
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Блокирующая московского «Динамо» Екатерина Енина после победного полуфинала Кубка России с челябинским «Динамо-Метаром» (25:23, 25:20, 25:14) отметила, что обе команды волновались перед игрой.

«Мы готовились к тяжелым играм, это «Финал четырех» и здесь простых соперниц не бывает, — сказала Енина. — Ожидали максимального натиска, напора от соперниц, и «Динамо-Метар» это и показал. В первом сете игра шла очко в очко, тем не менее, мы справились с собой, стали допускать меньше ошибок. Прибавили на блоке, справились в атаке, и получилось легче, чем в прошлом матче. Хотя нервы, конечно, присутствовали, несмотря на любой опыт, все волнуются. Ответственность большая, финал — это все равно «вау», что для Тулы, что для Челябинска, что для Москвы. До середины матча все переживали — какие-то касания, тычки вместо ударов, ошибки. Кто первым справился с волнением, тот и победил».

Московское «Динамо» выигрывало Кубок России четырежды в истории клуба, в последний раз — в 2018 году.

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Тренер «Динамо-Метар»: «Чтобы выйти в финал Кубка России, нужно показывать другой уровень игры»
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