«Динамо-Ак-Барс» выиграло Кубок России по волейболу

Победителем Кубка России по волейболу стало «Динамо-Ак-Барс».

В финале команда обыграла московское «Динамо» (3:1). Счет в партиях — 22:25, 25:21, 25:15, 25:22.

Команда выиграла Кубок России в шестой раз. Также казанский клуб является шестикратным чемпионом страны.

Для команды это вторая победа в Кубке подряд. Ранее «Динамо-Ак-Барс» называлось «Казаночка» и «Динамо-Казань».

Кубок России. Женщины

Финал

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:22)

20 декабря.