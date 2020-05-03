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Диагональная сборной Белоруссии перешла в московское «Динамо»

11:27
Анна Климец. Фото Instagram.
Анна Климец. Фото Instagram.
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Одна из лидеров женской сборной Белоруссии диагональная Анна Климец пополнила ряды московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

В ноябре минувшего сезона Анна Климец, выступавшая за «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга, во время встречи с саратовским «Протоном» получила серьезную травму и выбыла из строя до конца розыгрыша суперлиги.

Климец защищала цвета «Уралочки-НТМК» с 2015 года, за это время стала серебряным и многократным бронзовым призером чемпионатов России.

Дополнительная информация:

http://vldinamo.ru/news/dinamo_obyavilo_novichkov/

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