Диагональная сборной Белоруссии перешла в московское «Динамо»
11:27
Одна из лидеров женской сборной Белоруссии диагональная Анна Климец пополнила ряды московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Диагональная Анна Климец — в московском @vldinamo ?Волейболистка сборной Беларуси восстановилась после травмы и готова помочь москвичкам ????? pic.twitter.com/ORjP5xz1fz— Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) May 3, 2020
В ноябре минувшего сезона Анна Климец, выступавшая за «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга, во время встречи с саратовским «Протоном» получила серьезную травму и выбыла из строя до конца розыгрыша суперлиги.
Климец защищала цвета «Уралочки-НТМК» с 2015 года, за это время стала серебряным и многократным бронзовым призером чемпионатов России.
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