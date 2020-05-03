Диагональная сборной Белоруссии перешла в московское «Динамо»

Одна из лидеров женской сборной Белоруссии диагональная Анна Климец пополнила ряды московского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Диагональная Анна Климец — в московском @vldinamo ?Волейболистка сборной Беларуси восстановилась после травмы и готова помочь москвичкам ????? pic.twitter.com/ORjP5xz1fz — Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) May 3, 2020

В ноябре минувшего сезона Анна Климец, выступавшая за «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга, во время встречи с саратовским «Протоном» получила серьезную травму и выбыла из строя до конца розыгрыша суперлиги.

Климец защищала цвета «Уралочки-НТМК» с 2015 года, за это время стала серебряным и многократным бронзовым призером чемпионатов России.