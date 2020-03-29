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Центральная блокирующая сборной России Королева продлила контракт с «Динамо-Казань»

12:26
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Центральная блокирующая Ирина Королева продлила контракт с «Динамо-Казань». Соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Королева за время выступления за «Динамо» сыграла в 137 матчах и принесла в командную копилку 1509 очков. Из них 1088 очков она набрала в чемпионате России, 270 очков в еврокубках (Лига чемпионов и Кубок ЕКВ), 151 очко в Кубке России. Эти усилия в итоге конвертировались в три титула в Кубке России (2016, 2017, 2019), в победу в Кубке ЕКВ (2017) и два серебра в суперлиге (2017, 2018).

Дополнительная информация:

http://m.dinamo-kazan.com/news/?id=3019

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