Центральная блокирующая сборной России Королева продлила контракт с «Динамо-Казань»

Центральная блокирующая Ирина Королева продлила контракт с «Динамо-Казань». Соглашение рассчитано до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Блок останется по-настоящему королевским?



Ирина Королёва продлила контракт с клубом на 2 года?



Подробнее ?? https://t.co/YzAxObzOmX#Расцветаем? pic.twitter.com/zVJjZgjTso — Динамо-Казань (@vcdinamokazan) March 29, 2020

Королева за время выступления за «Динамо» сыграла в 137 матчах и принесла в командную копилку 1509 очков. Из них 1088 очков она набрала в чемпионате России, 270 очков в еврокубках (Лига чемпионов и Кубок ЕКВ), 151 очко в Кубке России. Эти усилия в итоге конвертировались в три титула в Кубке России (2016, 2017, 2019), в победу в Кубке ЕКВ (2017) и два серебра в суперлиге (2017, 2018).