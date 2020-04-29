Центральная блокирующая Анастасия Самойленко возобновит карьеру
13:07
Центральная блокирующая Анастасией Самойленко возобновит карьеру. 29-летняя спорстменка подпишет контракт с «Енисеем», сообщает Twitter женской суперлиги.
Последним клубом Самойленко было казанское «Динамо». В сентябре 2019 года с ней был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
В начале прошлого сезона Самойленко получила травму колена, в декабре ей была сделана операция, практически весь сезон спортсменка провела на реабилитации.
Красноярск — столица камбэков ?? Анастасия Самойленко возобновляет карьеру ? Блокирующая подписала контракт с «Енисеем» ?? pic.twitter.com/d3GWA0Qj54— Женская волейбольная Суперлига Париматч (@superligawomen) April 29, 2020