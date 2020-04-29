Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Центральная блокирующая Анастасия Самойленко возобновит карьеру

13:07
Теги:

Центральная блокирующая Анастасией Самойленко возобновит карьеру. 29-летняя спорстменка подпишет контракт с «Енисеем», сообщает Twitter женской суперлиги.

Последним клубом Самойленко было казанское «Динамо». В сентябре 2019 года с ней был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

В начале прошлого сезона Самойленко получила травму колена, в декабре ей была сделана операция, практически весь сезон спортсменка провела на реабилитации.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир